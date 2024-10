При поддержке «Роснефти» прошел детский музыкальный фестиваль «Белый Пароход»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

При поддержке «Роснефти» состоялся третий этап Всероссийского детского музыкального фестиваля «Белый Пароход. Самара 2024». Талантливые дети со всей страны побывали в путешествии на теплоходе по Волге, где для них были организованы мастер-классы с выдающимися музыкантами и педагогами.

В фестивале приняли участие 110 одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детских домов, дети из неполных, малообеспеченных и многодетных семей из 43-х субъектов РФ, в том числе с Курильских островов, из Донбасса, а также из Белоруссии и Абхазии.

Во время путешествия на теплоходе по маршруту Нижний Новгород – Самара – Нижний Новгород для детей были организованы вокальные и хоровые занятия, направленные не только на развитие творческих способностей ребят, но и на создание уникальной атмосферы дружбы и взаимопомощи. В рамках фестиваля артисты и педагоги поделились опытом с детьми, а также вдохновили юных музыкантов на новые достижения.

Важной частью фестиваля стал концерт хора и солистов проекта с программой, приуроченной к 95-летию А.Н. Пахмутовой «Это навсегда, ребята!» в Самарской государственной филармонии. Участники фестиваля выступили в сопровождении Академического симфонического оркестра под управлением дирижёра Дениса Власенко.

«Белый Пароход» – детский благотворительный музыкальный проект, не имеющий аналогов в мире. Ежегодно организаторы фестиваля проводят конкурсные прослушивания среди детей со сложной судьбой для их дальнейшего участия в уникальной летней вокально-хоровой школе под руководством высокопрофессиональных педагогов по вокалу, актерскому мастерству, хоровому пению, игре на музыкальных инструментах и хореографии.

Справка: «Роснефть» активно участвует в значимых событиях российской культурной жизни и поддерживает проекты, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей страны, активно участвует в значимых событиях и явлениях российской культурной жизни. Среди них: сотрудничество с прославленными коллективами страны – Мариинским театром, театром балета Бориса Эйфмана, хором Сретенского монастыря, а также поддержка ведущих российских музеев. Благодаря участию Компании с большим успехом проведены выставки картин Томаса Гейнсборо и живописи эпохи Эдо в музее изобразительных искусств имени Пушкина, а также несколько масштабных экспозиций в Государственном Эрмитаже.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

2 октября 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/220873/

MIL OSI