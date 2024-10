Почти 1,9 миллиона пассажиров воспользовались сервисом «По пути» за три года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Москва развивает пассажирские сервисы, которые делают поездки на городском транспорте удобнее и комфортнее. Улучшается и транспортная доступность районов. С 2021 года пассажиры почти 1,9 миллиона раз воспользовались сервисом перевозок по требованию «По пути». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В октябре 2021 года сервис начал работать в ТиНАО, и сегодня транспорт ходит на территории пяти поселений: Сосенское, Воскресенское, Филимонковское, Десеновское и Рязановское. С конца 2022 года сервис заработал и на территории инновационного центра (ИЦ) «Сколково». Каждый день им пользуются около двух тысяч пассажиров в инновационном центре и ТиНАО.

«Сервис перевозок по требованию “По пути” работает для жителей ТиНАО с октября 2021 года. С конца 2022-го транспорт поехал в ИЦ “Сколково”. 60 автобусов малого класса повышают качество обслуживания в районах, делают поездки еще доступнее и быстрее. С начала этого года “По пути” перевез 470 тысяч пассажиров. Развиваем наземный городской транспорт по всей столице, как поручил Мэр Москвы», — отметил Максим Ликсутов

50 автобусов малого класса ежедневно перевозят пассажиров пяти поселений ТиНАО до станций метро «Прокшино» и «Бунинская аллея» и станций Силикатная и Щербинка Московского центрального диаметра (МЦД). По будням 10 автобусов доставляют пассажиров от ИЦ «Сколково» до станции Сколково МЦД. Выбор в пользу автобусов малого класса сделан неслучайно — они обладают высокой маневренностью и могут проехать по узким дорогам, где невозможно использовать технику большого или особо большого класса.

С сервисом «По пути» пассажиры с комфортом добираются до школ, поликлиник, жилых кварталов. Совершать поездки можно между любыми остановками в пределах зон действия сервиса. В общей сложности вблизи железнодорожных станций, домов, библиотек, парков и других объектов расположено более 300 остановок.

Через приложение «Московский транспорт» можно заказать автобус, который приедет на нужную остановку. Это делает сервис похожим на такси. Для комфорта пассажиров в салоне есть USB-слоты для зарядки телефонов, система климат-контроля, столики и индивидуальное освещение. Безопасность поездок обеспечивают системы видеонаблюдения, контроля дистанции и экстренного торможения. Выстраивать маршрут и определять время прибытия на остановку водителям помогает российское программное обеспечение на основе искусственного интеллекта.

Оплатить проезд можно с помощью банковской карты, привязанной к приложению «Московский транспорт». Стоимость поездки такая же, как и во всем городском транспорте. Для школьников, студентов и пенсионеров действуют льготы по карте москвича.

Более 1,7 миллиона поездок совершили москвичи на автобусах сервиса «По пути» с начала его работы

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/144642073/

MIL OSI