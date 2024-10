Построить карьеру и открыть свое дело: служба занятости приглашает москвичей на тренинги в октябре

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московская служба занятости предлагает горожанам различные инструменты для успешного трудоустройства, профессионального развития и освоения новых специальностей. В октябре гостей ждут мероприятия, направленные на укрепление практических навыков, развитие личностных качеств и получение информации об открытии своего дела. Все мероприятия можно посетить бесплатно, но необходимо предварительно зарегистрироваться.

«Развитые гибкие навыки — важный фактор для построения успешной карьеры и востребованности у современных работодателей. В октябре ведущие эксперты службы занятости подготовили для жителей столицы тренинги, вебинары, деловые игры для эффективного трудоустройства. Соискатели смогут посетить фестиваль креативных индустрий, освоят инструменты для продвижения личного бренда в соцсетях, а желающие открыть собственное дело научатся развивать бизнес с помощью нейросетей и составлять бизнес-план за один день», — рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

Занятия в центре «Моя карьера»

Занятия для москвичей в октябре подготовил специализированный центр занятости «Моя карьера» (улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1). Так, 4 октября всех желающих, интересующихся искусством и маркетингом, модой и хендмейдом, приглашают на фестиваль креативных индустрий. Москвичи смогут посетить лектории, принять участие в творческих мастер-классах и деловых играх, направленных на развитие личного бренда, навыков самопрезентации и эффективных коммуникаций, повышение уверенности в себе и креативности. Кроме того, гости получат консультации по самозанятости и смогут приобрести изделия ручной работы на ярмарке.

7 октября начинается онлайн-курс «Нейросети для бизнеса». Он состоит из четырех модулей и одной финальной встречи уже в очном формате. Занятия будут полезны для тех, кто хочет научиться продвигать свои проекты с помощью нейросетей и готов сделать искусственный интеллект своим помощником в решении деловых задач.

Первое занятие обучающего курса для москвичек с детьми «Мама — агент по недвижимости» состоится 8 октября. Участницы изучат виды недвижимости, освоят методы установки первого контакта с клиентом и узнают про юридические и финансовые особенности сделок. Занятия пройдут в очно-заочном формате. После обучения женщины получат возможность трудоустроиться в крупные агентства недвижимости. Курс подготовлен в партнерстве с клубом «Дом риелтора» в рамках программы «Мама работает».

Для тех, кто хочет научиться грамотно составлять резюме и узнать о ключевых ошибках, которые допускают соискатели, 9 октября пройдет тренинг «Как составить продающее резюме».

Кроме того, центр занятости приглашает на тренинг «Тайм-менеджмент», состоящий из двух модулей. 14 октября во время первого модуля «Расстановка приоритетов» участникам объяснят, как эффективно оптимизировать и автоматизировать выполнение задач в период испытательного срока и трудоустройства, а также кто крадет время и как с этим работать. 16 октября на втором модуле «Планирование» горожане познакомятся с понятием многозадачности, получат 26 лайфхаков тайм-менеджмента и научатся техникам планирования собственной занятости.

22 октября начнется программа «Продвижение в соцсетях с помощью коротких видео». Слушатели узнают, как с помощью видеоконтента развить личный бренд, повысить узнаваемость и лояльность аудитории в социальных сетях. Кроме того, они изучат методы привлечения подписчиков и новых клиентов.

Освоить приемы создания собственного имиджа без лишних затрат, получить рекомендации относительно макияжа и узнать, как с помощью своего образа повысить стоимость услуг, можно будет 23 октября в лектории «Имидж как инструмент достижения целей».

Занятия в центрах «Моя работа»

Во флагманском центре «Моя работа» на улице Куусинена (дом 2, корпус 1) 4 и 18 октября состоится тренинг «Актуальные тренды рынка труда: профессии будущего». Слушателей ждет полезная информация об эффективном поиске работы и самостоятельном анализе рынка труда.

Тем, кто хочет сориентироваться среди множества современных профессий и выбрать для себя подходящую, будет полезно посетить деловую игру «Формула профессии». Она пройдет 8 октября.

На тренинге «Управляй своей карьерой» 11 и 25 октября можно узнать об инструментах для эффективного планирования и развития карьеры, а также научиться создавать стратегию для достижения профессионального роста.

15 октября пройдет деловая игра «Мое конкурентное преимущество». Участники смогут определить свои сильные стороны и научатся грамотно пользоваться ими в профессиональной сфере.

Для тех, кто интересуется эффективными методами постановки четких целей и хочет научиться достигать желаемых результатов, 22 октября центр «Моя работа» проведет тренинг «Ставь цель. Планируй. Достигай».

29 октября москвичей приглашают на тренинг «Нужна работа: искать и найти». Им расскажут обо всех этапах процесса поиска желаемой должности и научат эффективной самопрезентации для успешного трудоустройства.

Бесплатные занятия для горожан в октябре организует и флагманский центр «Моя работа» на улице Шаболовке (дом 48). Зарегистрироваться на них можно по ссылке.

1 октября здесь пройдет тренинг «Бизнес-план самозанятого за один день». Он подойдет тем, кто хочет открыть свое дело, но не знает, с чего начать. Вместе с экспертами участники составят бизнес-план, рассчитают финансовую модель своего дела, а также научатся оценивать риски и находить пути их преодоления.

10 октября состоится менторская встреча «Семейный бизнес в большом городе 2.0». На занятии слушатели узнают секреты успешного ведения дела, получат практические советы и смогут задать вопросы в формате живой дискуссии.

Помимо этого, центр организует онлайн-занятия на тему франчайзинга. Так, 15 октября всех желающих приглашают на вебинар «Развитие через франчайзинг». Участникам расскажут, как начать работать по франшизе и на что обратить внимание при заключении договора. О форматах открытия франшизы и ее преимуществах слушатели узнают 16 октября на вебинаре «Франшиза — инвестируй в реальный бизнес». 17 октября пройдет вебинар «Минимизация предпринимательских рисков через франчайзинг», где горожанам расскажут об алгоритме поиска надежного партнера на рынке и этапах создания собственной франшизы.

Кроме того, москвичи смогут узнать на онлайн-занятиях о том, что такое шеринг и какие возможности это направление открывает перед самозанятыми. На вебинаре «Шеринг как новая и перспективная ниша для самозанятых» 22 октября эксперты поделятся секретами, как зарабатывать на аренде ненужных вещей. Какая денежная сумма необходима для открытия и есть ли конкуренция в сфере шеринга, слушателям расскажут 23 октября на вебинаре «Как открыть прокат: пошаговый план + лайфхаки». 24 октября на вебинаре «Как сделать бизнес на прокате» горожане узнают, как выбрать нишу и сделать свой бизнес эффективнее и прибыльнее.

Служба занятости населения города Москвы — крупнейший государственный кадровый оператор, который помогает жителям столицы в поиске работы. В его структуру входят офисы трудоустройства, многие из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры открыты по адресам: улица Куусинена, дом 2, корпус 1 и улица Шаболовка, дом 48. Специализированный центр занятости «Моя карьера» находится на улице Сергия Радонежского (дом 1, строение 1).

В центре «Профессии будущего» (улица Щепкина, дом 38, строение 1) максимум за три с половиной месяца можно освоить одну из 75 востребованных профессий в различных отраслях экономики. Трудоустроиться после завершения обучения помогут карьерные наставники. В числе партнеров центра более трех тысяч работодателей.

Карьерные виражи: сотрудники центра «Профессии будущего» — о том, как найти свое призвание

https://www.mos.ru/news/item/144725073/

