Пляж в городе: летом около 900 тысяч человек посетили бассейны под открытым небом в Москве

Около 900 тысяч человек искупались этим летом в городских бассейнах под открытым небом. В течение сезона работало примерно 30 зон отдыха, где можно было поплавать или позагорать, не покидая пределы столицы.

По решению Сергея Собянина в этом году количество бассейнов значительно увеличилось. Они появились в 11 парках — это «Сокольники», «Ходынское поле», «Красная Пресня», 50-летия Октября, «Митино», «Дубки», «Фили», «Серебряный бор», а также в Измайловском парке, парке имени Юрия Лужкова и «Москворецком».

Чтобы как можно больше горожан смогли отдохнуть у воды, бассейны открыли на 12 фестивальных площадках проекта «Московские сезоны»: в районах Южное Медведково (пересечение улицы Молодцова и Сухонской), Вешняки (Вешняковская улица, дом 16), Гольяново (сквер у Гольяновского пруда), Свиблово (проезд Серебрякова, напротив владения 14, строения 23), Некрасовка (сквер у станции метро «Некрасовка»), Марьино (улица Перерва, владение 52), Братеево (Ключевая улица, владение 22 — у станции метро «Алма-Атинская»), Теплый Стан (улица Теплый Стан, владение 1б), Тропарево-Никулино (Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4), Куркино (пересечение улиц Соколово-Мещерской и Юровской), Коптево (Коптевский бульвар, владение 18 — парк «Бригантина») и Крюково (бульварная зона 16-го микрорайона).

Кроме того, площадки для водного отдыха появились на Северном речном вокзале и в парке развлечений «Остров мечты», а также в спорткомплексах «Лужники», «Акватория ЗИЛ», «Чайка» и «Формула воды».

Сеть городских бассейнов оказалась очень востребована среди москвичей. Этому способствовало то, что они были расположены по всей столице, в привычных для горожан местах. Забронировать билет для посещения можно было на сайте mos.ru.

Места для отдыха у воды оборудовали шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодевания, душевыми, кафе, медицинскими и спасательными постами. В самих бассейнах была предусмотрена многоступенчатая система фильтрации и очистки воды, а уборку и обслуживание проводили круглосуточно.

Планируется, что к 2030 году количество открытых летних бассейнов в Москве увеличится до 125. Они появятся в каждом районе города.

Летний сезон завершился, поэтому сейчас сотрудники подрядных организаций проводят консервацию оборудования до следующего сезона. Они продувают трубопроводы и демонтируют сантехнику. Затем оборудование упакуют и отправят в места хранения.

А пока жители столицы могут выбрать самый комфортный открытый летний бассейн прошедшего сезона. Голосование проходит в проекте «Активный гражданин». На сегодня в нем приняли участие уже более 220 тысяч москвичей. Сейчас лидируют зоны отдыха в парке «Сокольники», Измайловском парке и «Серебряном бору». Тройка лучших фестивальных площадок с летними бассейнами — в Теплом Стане, Тропарево-Никулине и Вешняках.

С наступлением осени парки и фестивальные площадки не перестали быть интересными местами для отдыха. Осенью здесь можно насладиться прогулками по живописным аллеям, покормить белок и птиц, а также посетить различные сезонные мероприятия.

Золотая осень в московских парках: идеи для уютных прогулок в выходныеПрогулки, игры и премьеры: на Russpass собрали идеи для осеннего отдыха в Москве

