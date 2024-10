Оформить пенсию, пособие и выплату: какие услуги предоставляют горожанам старшего поколения в центрах «Мои документы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За шесть лет горожане старшего поколения подали более 250 тысяч заявлений о получении пенсии в центрах госуслуг. В офисах «Мои документы» им доступен широкий спектр услуг. В частности, они могут оформить различные ежемесячные денежные выплаты, а также получить справки о видах и размерах социальных пособий.

В любом центре госуслуг жители, достигшие пенсионного возраста, могут подать заявление о выплате страховой и накопительной пенсий (при условии формирования пенсионных накоплений). Кроме того, москвичи старшего поколения оформляют государственную пенсию. Ее получают федеральные служащие, военные и социально уязвимые нетрудоспособные категории граждан.

Те, кто имеет достижения в области культуры, заслуженные работники летно-испытательного состава, отдельные категории работающих пенсионеров могут подать заявление в «Социальное казначейство города Москвы» и получать ежемесячные компенсационные выплаты.

В центрах госуслуг «Мои документы» москвичам старшего поколения выдают социальные карты, а пенсионерам, находящимся в трудной жизненной ситуации, помогают подать документы на оказание единовременной материальной поддержки. Кроме того, горожане «серебряного» возраста могут получить выплаты в связи с юбилеями супружеской жизни (50, 55, 60, 65, 70 лет) и возместить расходы на проезд междугородним поездом к месту лечения и обратно.

Сотрудники центров «Мои документы» также помогут заполнить анкету на участие в проекте «Московское долголетие». Горожане старшего возраста могут выбрать занятия по интересам из списка, который включает более 40 спортивных, образовательных и творческих направлений.

А еще специалисты оказывают помощь в получении государственных онлайн-услуг. К ним можно обратиться по вопросам оформления ежемесячной компенсации на оплату стационарного телефона, городской денежной выплаты, региональной социальной выплаты неработающим пенсионерам, а также постановки на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки.

Центры госуслуг есть в каждом районе Москвы и работают без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00, флагманские офисы открыты с 10:00 до 22:00.

https://www.mos.ru/news/item/144664073/

