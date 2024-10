Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Работы по возведению конноспортивного манежа на ВДНХ выполнены более чем наполовину. Почти готов монолит здания, сейчас специалисты монтируют инженерные системы и формируют грунт рабочего поля.

Новый манеж войдет в состав Центра национальных конных традиций и станет сердцем школы национального конного искусства России. Это самый крупный из проектов, реализуемых сегодня на территории главной выставки страны. Площадь трехэтажного комплекса составит 7,8 тысячи квадратных метров. Он разместится во дворе павильона № 43 рядом с демонстрационной конюшней Центра национальных конных традиций.

Центр национальных конных традиций был создан на базе исторического комплекса ВДНХ «Коневодство», занимающего павильоны № 41–43 и выводной круг. На площадке выводного круга в теплое время года для гостей проходят показательные выступления всадников и конноспортивные состязания. Помимо этого, здесь действует музей лошади с интерактивной экспозицией, работает демонстрационная конюшня, где представлено крупнейшее собрание национальных пород лошадей, а также конный театр Кремлевской школы верховой езды. В его репертуаре — музыкальные костюмированные конные шоу с использованием постановочного света и видеомаппинг-технологий (3D-проекции на объекты).

С открытием конноспортивного манежа Центр национальных конных традиций станет работать круглый год. Здесь будут проходить культурно-спортивные фестивали и праздники конного искусства, групповые и индивидуальные уроки верховой езды для детей и взрослых, занятия разными видами конного спорта, физкультурно-оздоровительные и гимнастические тренировки на лошадях.

Главный вход крытого конноспортивного манежа обращен к Окружной аллее и располагается напротив цветника и входной арки, ведущей к «Городской ферме». На первом этаже здания разместятся два манежа — большой (размером 25 на 70 метров, с трибунами и ложей вместимостью около 500 зрителей) и малый (20 на 40 метров, предназначенный для тренировок). Помимо этого, в здании оборудуют медицинский кабинет, раздевалки, санитарные узлы и душевые, откроют сувенирный магазин.

Второй этаж займут трибуны, аппаратная для комментатора, раздевалки, санитарные узлы, душевые и кафе с обеденным залом. На третьем этаже появится ВИП-трибуна, переговорные, приемная и комнаты отдыха. В подвале разместятся технические и вспомогательные помещения.

В новом конноспортивном манеже будет создана безбарьерная среда. Внутри не будет порогов, предусмотрен специальный просторный лифт. Возле здания манежа создадут проезды и тротуары, оборудуют велопарковки, а саму территорию благоустроят. Здесь установят фонари и разместят малые архитектурные формы, разобьют газоны и цветники, высадят деревья.

Строительство комплекса планируют завершить в 2025 году.

ВДНХ плюс спорт: как поддерживать себя в форме на главной выставке страны

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/144721073/

MIL OSI