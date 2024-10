На западе столицы отремонтируют еще 14 зданий поликлиник

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На территории Западного административного округа отремонтируют еще 14 медицинских учреждений в рамках второго этапа программы модернизации амбулаторного звена. В настоящий момент приводят в порядок 10 поликлиник. По мере завершения работ ремонт начнется в оставшихся четырех зданиях. Полностью завершить модернизацию последних планируют в 2025 году.

«Медицинские учреждения, в которых сейчас идет ремонт, расположены в районах Тропарево-Никулино, Ново-Переделкино, Можайский, Кунцево, Очаково-Матвеевское, Солнцево, Фили-Давыдково и Раменки. Работы ведем в шести взрослых и четырех детских медицинских учреждениях. Общая площадь зданий составляет более 50 тысяч квадратных метров», — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Евгений Кремер.

Поликлиники перестраивают практически заново. Перед специалистами стоит задача сделать комплексный ремонт, благодаря которому улучшаются качество и доступность предоставляемых медицинских услуг.

В соответствии с новым московским стандартом поликлиник в зданиях меняют все инженерные системы, лифты, окна и двери, устанавливают новые системы вентиляции и кондиционирования, утепляют фасады и выполняют высококачественную отделку помещений, приспосабливают их для нужд маломобильных граждан и обустраивают системы доступа.

В головных зданиях поликлиник создадут условия для установки аппаратов компьютерной и магнитно-резонансной томографии, денситометров для исследования костной ткани, аппаратов УЗИ экспертного класса, эндоскопического оборудования. Кроме того, благодаря ремонту появится возможность установить рентгеновские комплексы, маммографы, а также аппараты функциональной диагностики. Для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования поликлиникам выдадут дополнительные мощности.

В филиале № 197 поликлиники № 212, детской поликлинике № 131, филиале № 3 поликлиники № 195 и филиале № 3 поликлиники № 8 создадут полностью оборудованные помещения для занятий лечебной физкультурой.

В городской поликлинике № 131, филиале № 1 детской поликлиники № 132 и филиале № 3 поликлиники № 195 оборудуют кабинеты электросветолечения. В них будут использовать для лечения различные виды электротока, поэтому в отделке помещений применят специальные материалы, которые не образуют статическое электричество. В филиале № 1 детской поликлиники № 132 обустроят дневной стационар.

Как уточнил Евгений Кремер, в филиале № 144 детской поликлиники № 132 и детской поликлинике № 131 обновят бассейны, в последней также отремонтируют молочно-раздаточный пункт. В нем установят новые двери и окна, оборудуют доступ для маломобильных граждан и родителей с колясками, выполнят внутреннюю отделку в светлых тонах, установят новую систему пожарной сигнализации и кондиционеры, создадут зоны ожидания с эргономичной мебелью для посетителей и комфортные рабочие места для сотрудников.

В филиале № 197 поликлиники № 212 для врачей обустроят конференц-зал с системой видео-конференц-связи для проведения лекций, вебинаров и сеансов телемедицины. В филиале № 3 поликлиники № 195 обновят и оснастят современным оборудованием травмпункт.

Территории около лечебных учреждений благоустроят: сделают удобные дорожки, установят лавочки, урны, велопарковки, навигационные стелы, а для юных пациентов обустроят детские площадки, где это возможно. Кроме того, рядом с поликлиниками высадят новые деревья и кустарники.

В одной из поликлиник, отремонтированных в рамках второго этапа модернизации амбулаторного звена, уже ведется прием пациентов. В недавно открывшемся филиале № 2 поликлиники № 8 обустроили дневной стационар, помещение профессионального развития, конференц-зал, комнаты для приема пищи и отдыха персонала. В обновленном медучреждении появилась зона функциональной диагностики с кабинетами ЭКГ, исследования функции внешнего дыхания, рентгенодиагностики и ультразвуковых исследований. Помимо здания, преобразилась и территория рядом с ним.

В рамках первого этапа программы в округе модернизировали 20 поликлиник. В отремонтированных зданиях вместо регистратуры за стеклом установлены удобные стойки информации с консультантами. Прием пациентов ведут дежурные врачи, а справку или направление можно быстро получить в специальном кабинете. В холлах теперь есть зоны ожидания, кулеры с водой. Пациенты детских поликлиник могут поиграть в игрушки, а их мамы — уединиться, чтобы покормить ребенка. Теплые природные тона интерьеров создают приятную атмосферу. Новая навигация интуитивно понятна, что позволяет без труда находить нужный кабинет. Для врачей и медицинских сестер оборудованы уютные комнаты отдыха, где они могут перекусить и обсудить рабочие вопросы. Кабинеты специалистов оснащены эргономичной мебелью: столами, стульями, креслами и шкафами. Территории около поликлиник благоустроили, у детских медучреждений, где возможно, организовали игровые площадки.

