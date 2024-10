На вебинаре проекта «Перезвони сам» эксперты рассказали, как защититься от мошенников при поиске работы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В рамках московского онлайн-проекта «Перезвони сам» состоялся вебинар, в ходе которого эксперты рассказали о самых распространенных способах мошенничества при поиске работы. Свои рекомендации составили специалисты рынка труда, ГУ МВД России по городу Москве и столичного Департамента информационных технологий.

Они рассмотрели часто встречающиеся схемы обмана, среди которых кража личных данных соискателей, выманивание денежных средств на покупку расходных материалов или обучение, подмена трудового договора иными формами сотрудничества, и это далеко не все. Самые важные рекомендации для горожан — в обзорном материале mos.ru.

«Помимо популярных специализированных платформ по подбору сотрудников, в мессенджерах и социальных сетях существуют каналы и сообщества, где публикуют предложения от работодателей о постоянных вакансиях и подработках. Сообщения с вакансиями также поступают пользователям напрямую. Все чаще мошенники применяют подобные способы для обмана людей: отклик на предложение привлекательной вакансии с высоким уровнем дохода и удобным графиком работы может привести к потере времени, личной информации и денежных средств с карты соискателя. На вебинаре онлайн-проекта “Перезвони сам” участники не только узнали об основных приемах мошенников, но и на примере реальных историй получили рекомендации, которые помогут распознать злоумышленников и обезопасить себя при поиске работы мечты. Эти советы особенно актуальны в связи с ростом предложений о дистанционном трудоустройстве, развитием онлайн-сервисов с вакансиями», — отметила Валентина Шилина, руководитель проекта «Перезвони сам» столичного Департамента информационных технологий.

На встрече спикеры рассказали, какие сведения можно сообщать при телефонном собеседовании, а какие — нет, как искать работу онлайн и не попасться на уловки аферистов, как проверить надежность работодателя. Полученные рекомендации пригодятся школьникам и студентам, которые ищут подработку, а также молодым и опытным специалистам. Узнать больше о безопасном поиске работы можно из записи вебинара. Кроме того, по итогам встречи специалисты подготовили памятку с понятными и простыми рекомендациями, которые позволят распознать злоумышленника и уберечь себя от ошибки.

Оценить полученное предложение

Привлекательные вакансии мошенников могут обещать высокую оплату труда за работу, которая не требует специальных навыков или образования, в том числе за изготовление на дому сувенирной продукции, услуги курьера, написание отзывов на товары компании в социальных сетях или на крупных онлайн-площадках. При этом соискателям предлагают заманчивые условия, возможность работать удаленно или всего несколько часов в день, максимально простые задачи. Но для оформления документов, обучения нового сотрудника, профессиональной фотосъемки, покупки формы или расходных материалов мошенники часто просят перевести деньги.

Злоумышленники используют психологические приемы, чтобы снизить бдительность человека. Например, могут говорить о большом числе желающих и манипулировать срочностью принятия решения, через лесть и уверения в таланте соискателя убеждают в том, что он идеально подходит на роль в сериале. Нередко мошенники рассказывают о преимуществах и выгодах на примере других сотрудников, которые получают колоссальные деньги после успешного прохождения обучения, уверяют в надежности компании и говорят о ее многолетней истории. На первый взгляд, такие доводы могут показаться убедительными. Но важно помнить, что согласно трудовому законодательству все расходы лежат на работодателе, и сотрудник приходит в организацию, чтобы зарабатывать деньги, а не тратить их. Если для занятия должности нужно пройти обучение или закупить расходные материалы, компания обязана предоставить их работнику самостоятельно или предусмотреть компенсацию в условиях трудового договора.

Цель работы любой коммерческой организации — прибыль, поэтому заработная плата по каждой вакансии должна соответствовать компетенциям, сложности задач и трудоемкости работы. Если в предложении за простые действия обещают высокий доход, это также повод задуматься и оценить, насколько реальны условия, которые предлагает работодатель.

Кража личной информации

Еще одна распространенная схема обмана горожан — кража персональных данных. Во время телефонного разговора или личного общения мошенники могут попросить паспортные данные, реквизиты банковских карт или пароли — потом ими воспользуются для взлома и хищения персональной информации или денежных средств. На этапе собеседования с добросовестными работодателями обсуждаются деловые качества человека, его опыт и наличие определенных навыков и технических средств, которые требуются в дальнейшей деятельности. Всю личную информацию следует предоставлять только во время заключения трудового договора после проверки организации и принятия положительного решения о начале работы в компании.

После того как компания сделала предложение о трудоустройстве, важно узнать о ней больше информации — изучить сайт, ознакомиться с деятельностью, почитать отзывы других сотрудников. Если онлайн-портал работодателя сделан небрежно, на нем много ошибок, недостаточно информации или не функционируют какие-то разделы — это повод задуматься и поискать информацию в интернете. Специалисты рекомендуют пользоваться для подбора работы сайтами и платформами, которые перед публикацией вакансий проверяют работодателя и могут гарантировать его надежность.

Некоторые мошенники также просят установить приложение для получения заданий или оплаты. При этом программа может вести запись экрана и использоваться злоумышленниками для кражи информации. Например, если после установки зайти в личный кабинет банка, данные карт и счетов окажутся в руках у мошенников. Здесь важно помнить, что любое стороннее программное обеспечение должно происходить из проверенных источников, а потому перед скачиванием приложения необходимо изучить ссылку и сайт, на который она ведет, узнать больше и о самой программе, и о компании.

Подмена трудового договора

Есть несколько форм трудоустройства в зависимости от формата работы или потребностей сотрудника. Договор — это официальный документ, он гарантирует исполнение обязательств со стороны компании, регламентирует отношения между работодателем и работником. В нем должны быть указаны условия соглашения обеих сторон, в том числе график и место работы, перечень задач и круг обязанностей, регулярность и размер выплат, число дней отпуска, а также другие важные моменты. Перед подписанием трудового договора важно тщательно изучить его и обсудить спорные моменты с работодателем.

Мошенники зачастую предлагают работать без подписания документов или подменяют трудовой договор иными видами соглашений. Бывали случаи, когда соискатели, не прочитав документ, подписывали договор на взятие кредита или микрозайма. Неофициальное трудоустройство, несогласованная подмена трудового договора и изменение условий труда после прохождения испытательного срока незаконны.

Информационный онлайн-проект «Перезвони сам» создан в 2022 году. Он помогает горожанам уберечь себя и близких от телефонного и интернет-мошенничества. На сайте проекта публикуются информационные памятки, анонсы и записи вебинаров, а также другие полезные материалы. Там можно прочитать реальные истории людей, которые стали жертвами мошенников, а также воспользоваться справочником телефонных номеров банков и ведомств для проверки подозрительных звонков.

Записи всех вебинаров доступны на сайте «Перезвони сам» бесплатно и в любое время. После каждой лекции эксперты составляют памятки, с помощью которых можно быстро восстановить знания по теме.

В 2023 году проект «Перезвони сам» победил в номинации «Лучший сайт социального проекта» премии «Золотой сайт». Кроме того, он удостоен премии Рунета в номинации «Информационная безопасность».

Обучение горожан основам безопасного поведения в интернете и противодействия мошенничеству соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Информационная безопасность». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

Безопасное трудоустройство: москвичей приглашают на вебинар, посвященный рискам при поиске работыПодготовка к сезону отпусков: москвичам расскажут, как обезопасить себя от мошенников в сфере туризмаМосквичи могут обратиться в «Перезвони сам» для защиты от мошенников на выборах

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/144665073/

MIL OSI