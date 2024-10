Московские проекты победили и стали призерами в международном конкурсе «Зеленая Евразия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Экологичные проекты, разработанные столичными Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Департаментом природопользования и охраны окружающей среды и Департаментом экономической политики и развития города, победили и стали призерами международного климатического конкурса «Зеленая Евразия». Награждение прошло в Ереване 1 октября в рамках IIIмЕвразийского экономического форума — 2024. Всего на конкурс поступило свыше 300 заявок из разных стран. Рассматривались проекты в 15 номинациях. Московские решения были высоко оценены экспертной группой и президиумом конкурса. Стоит отметить, что все они уже успешно применяются в российской столице или же непосредственно влияют на сохранение благоприятной среды для жизни в мегаполисе и на защиту экологии.

Запуск речных электросудов и развитие легкового электротранспорта

Два проекта московского транспорта были признаны лучшими на конкурсе «Зеленая Евразия». Так, регулярный речной электротранспорт занял первое место в номинации «Зеленый транспорт». С момента запуска движения речных электросудов в прошлом году этот вид транспорта стал очень популярен у москвичей и туристов. На двух маршрутах, Киевский — Парк «Фили» и ЗИЛ — Печатники, уже совершено более 1,3 миллиона поездок. Общая протяженность двух маршрутов сейчас составляет более 20 километров. Запуск круглогодичных электросудов повысил транспортную доступность в общей сложности для 1,5 миллиона человек. Для обслуживания пассажиров на Москве-реке размещено 18 плавучих причалов диаметром 10 метров и 16 метров и пассажировместимостью до 40 и 80 человек соответственно. Среди самых любимых причалов москвичей уже можно выделить Киевский, Сердце Столицы, Парк «Фили», Печатники, Сити — Центральный и ЗИЛ. Планируется запуск новых причалов по мере готовности инфраструктуры. До 2030 года будет открыто еще пять регулярных речных маршрутов. Практически вся акватория реки станет судоходной.

Городской проект развития легкового электротранспорта и зарядной инфраструктуры «Энергия Москвы» занял второе место в номинации «Зеленый транспорт». Москва активно стимулирует переход горожан на личный электротранспорт через систему льгот и развитие инфраструктуры. В рамках проекта «Энергия Москвы» в столице установлено более 240 бесплатных электрозарядных станций (ЭЗС). Владельцы электрокаров освобождены от уплаты транспортного налога и могут парковаться бесплатно по всему городу.

Все зарядные станции расположены там, где горожане чаще всего проводят время. Например, у торговых и деловых центров, парков, жилых домов, кафе и магазинов. Согласно планам, к 2030 году в российской столице будет 30 тысяч ЭЗС, а количество электромобилей в Москве вырастет до 320 тысяч и составит семь процентов от общего числа машин. Кроме того, будут устанавливать хабы для такси и каршеринга с возможностью одновременной подзарядки 10–15 авто.

Поддержка жизнестойкости города и эффективности зеленых технологий

В этом году две разработки столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды заняли на конкурсе «Зеленая Евразия» призовые места. Комплексный план повышения жизнестойкости мегаполиса в условиях климатических изменений победил в номинации «Климатически устойчивые города». Он включает научно обоснованную систему мер, разработанную в трех направлениях: для повышения устойчивости городской инфраструктуры, для сохранения здоровья жителей мегаполиса и сохранения зеленых насаждений.

В плане учтены прогнозы увеличения частоты и силы неблагоприятных погодных условий, поэтому он способствует лучшей подготовке к их возможным последствиям. Также применяется сценарный подход, который помогает выбрать наиболее эффективные и экономически обоснованные меры для адаптации. В проекте представлена подробная матрица климатических рисков для города. Например, какое конкретное влияние сильная жара, ледяной дождь, очень сильный ветер, резкие перепады температур и другие климатические факторы оказывают на системы городского хозяйства (системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения). Прогнозы опасных погодных явлений просчитаны на период до 2040 года, что позволяет произвести подробные экономические расчеты по каждой системе экономики городского хозяйства. Проект уже реализуется в Москве, основные адаптационные меры заложены в составе государственных программ развития города.

Проекту «Энергоэкологический аудит эффективности зеленых технологий в строительстве в Московском регионе» на конкурсе «Зеленая Евразия» присудили второе место в номинации «Зеленое строительство». Это мониторинг и оценка внедрения энергосберегающих и экологически безопасных технологий в строительстве. Целью аудита является создание системы, позволяющей анализировать энергоэффективность и экологическое воздействие зданий. Был создан каталог зеленых решений, специально адаптированных для климатических условий Московского региона. Он демонстрирует реальные результаты внедрения технологий, основанные на фактических данных и оценке уже реализованных проектов. Строителям предлагается широкий выбор готовых решений с различной степенью эффективности, а также подробные расчеты сроков окупаемости для каждой технологии. Все эти разработки будут внедряться в городское строительство.

Сравнение климата городов мира и забота об энергетическом комфорте

Лауреатами конкурса «Зеленая Евразия» стали два проекта Департамента экономической политики и развития (ДЭПиР) города Москвы.

Аналитический доклад «Климатическая повестка городов мира» занял третье место в номинации «Государственные стратегии и практики в сфере климата». В нем исследуются основные аспекты функционирования городского хозяйства с точки зрения его воздействия на климат (энергетика, транспорт, отходы, зеленые зоны), а также существующие стратегические программные документы городов в сфере климата. Доклад был подан на конкурс «Зеленая Евразия» как аналитический инструмент, помогающий органам исполнительной власти вырабатывать государственную климатическую политику на городском и региональном уровнях.

Проект «Комфорт большого города: переключение тепловых нагрузок как основа энергоэффективности Москвы» (совместная заявка с Мосэнерго) победил в номинации «Низкоуглеродная энергетика».

Это проект по переключению тепловых нагрузок с котельных на ТЭЦ, работающих в режиме комбинированного производства тепловой и электрической энергии (когенерация). Таким образом обеспечивается снижение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, а также повышается эффективность городской тепло- и энергосистемы в целом.

Международный климатический конкурс «Зеленая Евразия» проводится с 2023 года АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Евразийской экономической комиссией. Цель конкурса — поиск эффективных климатических практик, направленных на устойчивое развитие и адаптацию к климатическим изменениям государств ЕАЭС и других стран. Авторы проектов-победителей в каждой номинации получат рекомендации к тиражированию своих разработок.

В 2023 году проекты столичных департаментов также признавались лучшими. В номинации «Зеленое финансирование» победу одержал проект ДЭПиР «Зеленые облигации Правительства Москвы» (биржевой выпуск 2021 года). А в номинации «Эффективное обращение с отходами» победил проект «Московская система цифрового контроля утилизации строительных отходов» (АИС «ОССиГ»), разработанный столичным Департаментом информационных технологий. Система цифрового контроля утилизации строительных отходов работает в Москве с октября 2020 года. Она стала важной частью единой цифровой платформы Строительного комплекса Москвы. Проект позволяет городу отслеживать движение спецтехники со строительными отходами и контролировать, что грунт и остатки стройматериалов отвезли именно на специализированные объекты приема.

Проект Мосгортранса «Московский электробус» в 2023 году занял первое место в номинации «Низкоуглеродный транспорт».

Евразийский экономический форум начал работу пять лет назад. В этом году он прошел в городе Ереване с 30 сентября по 1 октября под председательством Армении. Основными темами стали наиболее актуальные и востребованные вопросы интеграционных процессов ЕАЭС. Участие в форуме приняли Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Молдавия, Узбекистан и Куба. Деловая программа включала в себя около 30 мероприятий. Они объединили руководителей крупного, среднего и малого бизнеса, первых лиц государств — членов ЕАЭС, руководителей и представителей органов государственной власти стран ЕАЭС, а также руководителей и членов правительств третьих стран, представителей международных, научных и образовательных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия в рамках союза.

