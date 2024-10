Москвичи проголосовали за развитие проекта «Искусство в метро»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Более 90 процентов участников проекта «Активный гражданин» поддержали проект «Искусство в метро» в рамках голосования, которое началось в конце июля.

Все лето горожане наблюдали за работой мастеров изобразительного искусства, которые создавали свои работы на глазах у жителей и гостей Москвы на четырех площадках — станциях «Достоевская», «Римская», «Парк культуры» Кольцевой линии и «Киевская» Арбатско-Покровской линии метро.

«По поручению Сергея Собянина мы не только делаем Московский метрополитен безопасным и комфортным, но и развиваем его как культурную площадку. Вместе с проектом “Активный гражданин” провели голосование среди москвичей, чтобы узнать их мнение о проекте “Искусство в метро”. Благодарим жителей столицы за участие!» — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Горожане также поделились идеями по развитию проекта. Например, они предложили увеличить количество площадок, организовать выставки картин в переходах метро или выпустить карты «Тройка» с изображением работ участников проекта.

Кроме того, отвечая на один из вопросов, «активные граждане» выбрали формат мероприятий, который они хотели бы видеть в рамках проекта «Искусство в метро». Пожелания москвичей изучат при формировании будущей программы проекта. Так, 43 процентам москвичей были бы интересны выставки, а мастер-классы поддержали 24 процента горожан. 20 процентов проголосовавших хотели бы посещать мероприятия для художников на открытом воздухе.

Голосование подготовлено проектом «Активный гражданин» совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Проект «Искусство в метро» запустили столичный метрополитен и объединение «Выставочные залы Москвы» в апреле этого года. Уже начался второй сезон. К проекту присоединились около 250 человек, подавших заявки на специальном сайте. Поездки пассажиров стали интереснее, а художники получили возможности для вдохновения, новую аудиторию, узнаваемость и развитие личного бренда.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились свыше семи миллионов человек, которые приняли участие более чем в 6,6 тысячи голосований. Ежемесячно в городе реализуется 30–40 решений, принятых москвичами. Проект развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на этой странице.

