Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

2 октября отмечается День среднего профессионального образования.

Уважаемые друзья!

Примите мои поздравления с Днём среднего профессионального образования.

Важнейшей задачей, стоящей перед нашим государством, является укрепление технологического суверенитета. Для этого необходимо обеспечить отечественную экономику квалифицированными кадрами, способными ускорить её развитие. Уже два года успешно реализуется федеральный проект «Профессионалитет», который позволяет студентам получать знания, закреплённые практикой, осваивать востребованные направления и после завершения учёбы трудоустроиться в ведущие отраслевые компании.

Сегодня программа охватывает более тысячи колледжей и техникумов. Модернизируется их материально-техническая база, создаются образовательно-производственные кластеры, открываются мастерские и лаборатории, оснащённые современным оборудованием, внедряются сформированные совместно с работодателями образовательные стандарты. Большое внимание уделяется развитию и популяризации Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Проведение подобных соревнований даёт возможность ребятам из многих регионов страны продемонстрировать свои навыки, повышает значимость и престиж рабочих специальностей.

В этот праздничный день хочу выразить особую признательность преподавателям, мастерам производственного обучения и наставникам за компетентность, целеустремлённость, энтузиазм и преданность призванию. Именно вы прививаете юношам и девушкам уважение к труду и любовь к профессии.

Уверен, что благодаря вам студенты обязательно реализуют свой потенциал, станут высококлассными специалистами и будут приносить пользу России.

Желаю всем дальнейших успехов и новых достижений. Крепкого здоровья и всего самого хорошего.

М.Мишустин

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52843/

MIL OSI