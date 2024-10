Михаил Мишустин поздравил главных раввинов России Берла Лазара, Адольфа Шаевича и президента Федерации еврейских общин России Александра Бороду с Рош ха-Шаной

Source: MIL-OSI Russian Language News

В 2024 году Рош ха-Шана, еврейский Новый год, отмечается с 2 по 4 октября.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Примите мои искренние поздравления с праздником Рош ха-Шана.

Это время укрепления веры, добрых поступков, проявления милосердия и любви к ближнему. Верующие молятся, размышляют о будущем, просят мира, согласия и здоровья.

Еврейская община является неотъемлемой частью нашего многонационального государства и вносит большой вклад в формирование гармоничных межконфессиональных отношений, основанных на взаимопонимании и уважении. Ведёт активную деятельность по противодействию распространению религиозного экстремизма и проявлениям антисемитизма.

Желаю вам и всем российским евреям встретить светлое торжество в кругу близких людей, добра и благополучия».

