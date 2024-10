Мероприятия фестиваля науки ФизФест в НГУ собрали более 1000 участников

Source: MIL-OSI Russian Language News

ФизФест — это масштабное событие, которое совместно организуют студенты, молодые ученые и преподаватели Физического факультета НГУ. Основная цель — популяризировать физику среди школьников и взрослых. В этом году мероприятия фестиваля собрали более 1000 гостей, включая 150 посетителей мастер–классов и 370 участников мини-олимпиад — такие рекордные результаты демонстрирует фестиваль, который проходит только второй год.

На торжественном открытии в основной день фестиваля — 29 сентября — декан Физического факультета НГУ доктор физико-математических наук Владимир Блинов поприветствовал участников в «храме физики — главном корпусе НГУ». Он отметил, что НГУ традиционно занимает высокие позиции в рейтингах по направлению «физика» и входит в топ-5 лучших физических факультетов России. Сейчас факультет предлагает три направления: первое — подготовка научных сотрудников, которые занимаются исследованиями, экспериментаторов-теоретиков в разных областях физики; второе — подготовка IT–специалистов, которые, наряду с физикой, более углубленно изучают информатику, микроэлектронику и компьютерную технику. Третье направление «Прикладные математика и физика» появилось в 2024 году: был осуществлен первый набор студентов, которые в будущем станут инженерами-исследователями с высоким уровнем подготовки по физике и математике.

Далее с лекцией выступил кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Вячеслав Каминский. Он рассказал о неслучайных открытиях в физике, одно из них — рентгеновское излучение. Помимо лекций слушателям показывали физические демонстрации: эксперимент с жидким азотом, процесс быстрого горения водорода, применение вихревой машины для тушения газовых фонтанов и многое другое.

А в это время на первом этаже главного корпуса посетители Physics street могли попробовать себя в роли физиков-экспериментаторов. Гостям фестиваля предлагали замесить неньютоновскую жидкость, набрать раствор в пипетку, разглядеть в оптическом микроскопе объекты, которые не увидишь невооружённым глазом. Мастер-классы для школьников младших классов не оставили равнодушными даже взрослых. А в физбаре за решение задач и правильные ответы школьники получали вкусные призы.

Наталья с детьми приехала на ФизФест из города Бердска Новосибирской области, про праздник физики она узнала из социальных сетей. Особенно внимание детей привлекли стенды с кафедрами Физического факультета. Гостья признается, что это их не последний визит в университет.

— Мы увидели сообщение, что в НГУ будет проходить такое интересное мероприятие с лекциями и экспериментами, и вот привела детишек. Здесь узнаем для себя что-то новое, особый интерес к физике проявляет старшая дочь. В нашей семье на каждый праздник мы покупаем светящиеся браслетики, сегодня мы узнали, из чего они состоят и почему же они светятся. Было очень интересно узнать о такой вещи, которую мы используем в жизни, — поделилась Наталья.

Первым фестиваль был и у некоторых преподавателей, например, для Елены Якшиной, ассистента кафедр общей физики и квантовой электроники Физического факультета НГУ.

— Я люблю работать со школьниками и студентами, мне всегда интересно с ними разговаривать. При подготовке к фестивалю мы учитывали такой момент: если взрослым понятно, о чем мы говорим, то детишкам надо показывать, поэтому мы делаем упор на зрелищность и тем самым заинтересовываем ребят, — рассказала Елена.

Отличием фестиваля этого года являются мини-олимпиады. Регистрация на них завершается 2 октября, дистанционный этап стартует 4 октября 2024. Участниками мини-олимпиад могут стать школьники, начиная с 1 класса. Победители и призеры будут награждены эксклюзивными подарками, все участники — дипломами. Для участников мини-олимпиады — это возможность не только проверить и проявить себя, но и подготовиться к участию в более серьезных соревнованиях — в олимпиаде Физического факультета НГУ «Твой путь в настоящую науку», а также во Всесибирской олимпиаде школьников, призовые места в которой дают право выпускникам на льготы при поступлении в ведущие вузы, в том числе и поступление без вступительных испытаний.

