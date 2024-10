Материалы к заседанию Правительства 3 октября 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О государственном оборонном заказе„» (в части создания правовых оснований для осуществления Федеральным казначейством полномочий по автоматизированному мониторингу цен на продукцию по государственному оборонному заказу в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»)

Законопроект направлен на выявление рисков, влияющих на себестоимость продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу, в порядке превентивного риск-ориентированного подхода для реагирования государственными заказчиками государственного оборонного заказа, организациями-исполнителями, федеральными органами исполнительной власти на такие факты.

2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 32 Федерального закона “Об особых экономических зонах в Российской Федерации„ и статью 22 Земельного кодекса Российской Федерации»

Законопроектом предлагается снять ограничения по привлечению резидентами особых экономических зон дополнительного заёмного финансирования путём передачи арендных прав в залог кредитным организациям.

3. О внесении изменений в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов на 2024 год, утверждённое приложением 31 (таблица 140) к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Проект распоряжения направлен на утверждение посубъектного распределения средств в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».

4. О выделении Минпромторгу России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» на предоставление грантов российским организациям на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Проект распоряжения направлен на поддержку инновационных проектов по разработке и созданию производства продукции в приоритетных отраслях промышленности, в том числе в сферах транспортного и нефтегазового машиностроения.

5. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»„»

Законопроект направлен на совершенствование регулирования правоотношений, связанных с управлением государственным имуществом, и уточнение отдельных полномочий госкорпорации.

6. О выделении Росавтодору в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для обеспечения опережающей реализации мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог

После завершения строительства ряда участков автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» они войдут в состав автомобильной дороги М-12 «Восток» в рамках её продления от Казани до Екатеринбурга.

7. О выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооружённых сил Украины на территорию Курской области, имея в виду оказание пострадавшим гражданам финансовой помощи в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости

2 октября 2024 года

