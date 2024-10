Кошки, собаки, кролики, рептилии: информацию о каких домашних животных добавляют горожане в личный кабинет на портале mos.ru

Source: MIL-OSI Russian Language News

Москвичи добавили в свои личные кабинеты на портале mos.ru информацию почти о 400 тысячах питомцев. Об этом сообщили в столичном Департаменте информационных технологий. По статистике, пользователи портала чаще выбирают беспородных кошек, а также собак миниатюрных пород, среди которых йоркширские терьеры и чихуа-хуа.

«Добавив информацию о своих питомцах в личный кабинет на портале mos.ru, пользователи получают доступ ко всем столичным электронным услугам и сервисам для владельцев домашних животных, в том числе к амбулаторной карте питомца в суперсервисе “Мой питомец”. Кроме того, если пол, возраст и номер чипа указаны в личном кабинете, то записать к ветеринару домашнего любимца онлайн еще удобнее. Эта информация отобразится в электронной форме записи автоматически, а пользователю останется лишь выбрать услугу, клинику, дату и время приема. По статистике, кошки и собаки — самые популярные питомцы, при этом среди пользователей портала mos.ru есть и владельцы экзотических животных», — рассказала Ирина Томсинова, заместитель директора департамента системы госуслуг в Департаменте информационных технологий города Москвы.

Алиса, Ричард и просто Муся

Владельцев кошек среди пользователей портала mos.ru больше, чем хозяев собак: в свои личные кабинеты жители внесли информацию более чем о 206 тысячах кошек. Большая часть из них беспородные. Среди пород популярны шотландская вислоухая, мейн-кун, британская короткошерстная, бенгальская, канадский сфинкс, британская голубая, бурма и девон-рекс.

Хозяева собак предпочитают в основном небольшие породы, которые удобно содержать в квартире, — это джек-рассел-терьеры, таксы, шпицы и болонки. Кроме того, в числе распространенных пород лабрадоры, кокер-спаниели, акита-ину, доберманы и стаффордшир-терьеры. Всего пользователи сохранили в личных кабинетах сведения более чем о 180 тысячах собак.

Среди пользователей портала встречаются владельцы кроликов, шиншилл, хорьков, а также рептилий и других экзотических питомцев. Информацию о таких домашних животных добавили в личные кабинеты на портале mos.ru более 11 тысяч раз.

Добавляя питомца в личный кабинет, москвичи могут вписать в электронную форму клички своих четвероногих друзей. В столичном Комитете государственных услуг напомнили, что в этом году самой популярной кличкой для кошки стала Муся. Кроме того, в число часто встречающихся имен вошли Соня, Кузя, Буся, Симба, Барсик и Алиса. Владельцам собак нравятся клички Боня, Арчи, Джесси, Ричард, Микки и Джек.

Некоторые пользователи творчески подходят к выбору клички для домашнего любимца. Так, у москвичей живут питомцы Трюфель, Барселона, Отважный гном, Леонардо, Бекон, Морти, Левиафан и Сорбонна.

Как добавить данные питомца в личный кабинет

Добавить информацию о домашнем любимце в личный кабинет на mos.ru можно в разделе «Документы и данные». Здесь понадобится выбрать подраздел «Питомцы». Пользователь может указать пол животного, кличку, породу, дату рождения и номер чипа. Если питомец экзотический, необходимо выбрать категорию «Иные животные».

Добавив сведения, можно настроить виджет «Питомцы» на рабочем столе личного кабинета. Он дает быстрый доступ к услуге записи на прием в ветклинику и амбулаторной карте любимца. Кроме того, на экране виджета отображается информация об актуальных записях к ветеринарному врачу, что помогает не забыть о планируемом визите.

Пользователи, которые добавили информацию о своих питомцах в личный кабинет портала mos.ru, также могут видеть сведения о животных в приложении «Мой id». Для этого нужно авторизоваться в приложении, открыть настройки и перейти в раздел «Управление документами». Во вкладке «Документы» следует активировать опцию «Сведения о питомце». Соответствующая карточка отобразится в разделах «Избранное» и «Документы».

Если питомец наблюдается в государственной ветклинике, то пользователи приложения могут в любой момент посмотреть информацию обо всех проведенных процедурах, а также записать животное на новый осмотр. Кроме того, приложение помогает проверять сроки вакцинации домашнего любимца и обработки его от паразитов.

В Москве работает 26 государственных ветеринарных клиник, в которых оказывают более 180 видов услуг. Определиться с клиникой поможет услуга «Запись к ветеринарному врачу» на портале mos.ru. С ее помощью москвичи могут записать домашних животных на консультацию к специалисту, клинико-диагностические исследования, вакцинацию, оформление документов для поездок, стоматологические услуги и другое. Система предложит выбрать услугу, клинику, время приема и специалиста. Доступные учреждения появятся на интерактивной карте.

Позаботиться о домашнем любимце помогает суперсервис «Мой питомец». Он позволяет просматривать амбулаторную карту питомца, предоставляет актуальную информацию о ближайших клиниках, зоогостиницах, площадках для выгула и других объектах на карте столицы, а также содержит ответы на самые частые вопросы о жизни с животным в городе.

Если питомцу нужна помощь на дому, можно позвонить по телефону круглосуточного контакт-центра госветслужбы: +7 495 612⁠-04⁠-25. Операторы могут не только прислать бригаду ветврачей, но и подсказать, как подготовить питомца к той или иной процедуре, где принимает нужный специалист, а также записать животное в государственную ветклинику. Контакт-центр в сутки принимает до 500 звонков от владельцев животных, отметили в Комитете ветеринарии Москвы.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

