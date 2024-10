Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

5 и 6 октября в Кинопарке «Москино» пройдет развлекательная программа. Взрослые и дети смогут сняться в сценах из культовых советских фильмов, побывать на танцевальных, музыкальных и творческих мастер-классах, а также поучаствовать в костюмированных фотосессиях. В натурных декорациях пройдут иммерсивные шоу, квесты и концертная программа. В кинотеатре «Москино Кинопарк» гости увидят и классику, и последние новинки российского кинематографа. Детей, конечно же, ждут мультфильмы.

Кинопарк «Москино» — часть проекта Мэра Москвы «Москва — город кино» и объект Московского кинокластера. В нем завершен первый этап развития — построено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры, в числе которых декорации «Центр Москвы», «Витебский Вокзал», «Партизанская деревня», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Питерский Бар», «Улицы Берлина», «Городской дворик», а также Парк сказок для детей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/afisha/event/319842257/

MIL OSI