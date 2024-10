Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают благоустройство территории музея-заповедника «Коломенское». В настоящее время работы ведутся на его набережной. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Проект рассчитан на три года, в этом году приведем в порядок улицу Жужа и проведем благоустройство 3,5 километра набережной Москвы-реки от станции метро “Кленовый бульвар” в сторону Сабуровского моста. Уже завершены работы по комплексной модернизации инженерных систем и коммуникаций», — рассказал Петр Бирюков.

Главная задача проекта — равномерно распределить рекреационную нагрузку по территории. Пешеходную часть набережной расширяют за счет настила и прокладывают на ней беговую дорожку. Зимой здесь можно будет сделать линейный каток протяженностью около 1,8 километра со всей необходимой инфраструктурой. Для этого специалисты проложили около 15 километров труб под хладагент и в скором времени смонтируют 10 холодильных установок.

В центральной части набережной устанавливают металлокаркас павильона семейно-досугового центра и сооружают амфитеатр с видом на Москву-реку. За ним обустраивают видовую площадку с рестораном, на крышу которого можно будет подниматься.

В южной части набережной оборудуют спортивный кластер. Там появится павильон с раздевалками и пунктом проката, зона отдыха у воды, поля для игры в пляжный волейбол, а также площадка для воркаута. Кроме того, планируется создать детскую площадку с геопластикой (искусственными холмами).

Помимо этого, специалисты реконструируют причал Коломенское. Там уже установили каркасы для будущих павильонов речного транспорта. В помещениях, где разместятся зал ожиданий с кассами, ресторан с летней террасой, кафе и магазины, устанавливают витражи.

Недалеко от места, где река Жужа впадает в Москву-реку, обустраивают место для проведения свадеб с церемониальной и смотровой площадками, а также регулярным садом, где осенью высадят деревья и кустарники, а весной разобьют цветники.

На территории музея-заповедника «Коломенское» обустраивают современную прогулочную набережную

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/144748073/

MIL OSI