Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

XIII форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства — это важное событие, собирающее ведущие учебные заведения, специалистов и студентов из России и Белоруссии, объединённых общими интересами. В 2024 году форум впервые прошел в России на площадке Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева.

Основная цель мероприятия — концентрация усилий всех участников на формировании межвузовской платформы для реализации ключевых направлений интеграционного сотрудничества в области образования, науки и техники.

На форуме обсуждались первостепенные задачи, включая обмен опытом между университетами по развитию инженерного образования в условиях трансформации экономики. Участники также акцентировали внимание на необходимости формирования и укрепления имиджа Союзного государства, популяризации науки и активизации творческой деятельности среди молодёжи.

Особое внимание уделили созданию условий для развития молодежного инновационного предпринимательства, что стало важным шагом к активизации инициативной молодежи в рамках Союзного государства. Форум стал площадкой для обмена идеями и выработки совместных стратегий.

Проходящий под девизом «Университеты будущего: интеграция образования, науки и производства», форум подтвердил свою значимость, став важнейшим местом для встречи молодых ученых, студентов и аспирантов двух стран. На форуме также присутствовали представители государственных органов, научных организаций и высокотехнологичных предприятий. Это крупнейшая площадка в Евразии, где молодые инноваторы могут обмениваться опытом и представлять свои идеи и разработки в различных областях науки и техники.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого в Нижнем Новгороде представлял и. о. директора Физико-механического института Алексей Филимонов. Он выступил на секции «Развитие инженерного образования в Союзном государстве» с докладом «Опыт партнерства СПбПУ с университетами Республики Беларусь». Материал для выступления подготовлен совместно с международными службами университета.

Алексей Филимонов выступил на круглом столе, посвящённом перспективам взаимодействия вузов инженерно-технологического профиля. Участники обсудили совместные проекты и программы с давними партнерами из Беларуси, включая БРУ, БГУ и БГУИР.

Мы стремимся к интеграции образования, науки и производства. Совместно с нашими белорусскими партнёрами мы обсуждаем актуальные задачи и ищем пути их решения. Важно, что подобные мероприятия позволяют не только обмениваться опытом, но и формировать будущее инженерного образования в наших странах , — отметил Алексей Владимирович.

Участники форума обсудили аспекты реализации проекта «Передовые инженерные школы» и программы «Приоритет 2030». Эксперты поднимали вопросы, связанные с повышением качества жизни, молодёжной политикой, экологией, охраной труда и безопасностью промышленного производства реального сектора экономики.

На секции «Лучший молодёжный стартап Союзного государства» прошёл конкурс инновационных проектов. Решено создать межвузовскую платформу для интеграционного сотрудничества по развитию образования, науки и техники. Всё это станет частью стратегии научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/inzheneriya-tekhnologii-integratsiya-politekh-na-forume-vuzov-soyuznogo-gosudarstva/

MIL OSI