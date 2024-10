Здание Театра имени М.Н. Ермоловой отреставрируют

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице завершилась процедура выбора подрядчика для разработки проектной документации по реставрации здания Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«В ходе открытого конкурса определен подрядчик для разработки проектной документации по реставрации объекта культурного наследия регионального значения “Здание Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой”. Им стала столичная реставрационно-строительная компания. Победителю конкурса в течение 14 месяцев необходимо выполнить ряд проектных работ, среди которых проведение анализа текущего состояния объекта и составление перечня задач для его сохранения», — рассказал Кирилл Пуртов.

Подрядчик должен подготовить проект и смету реставрации здания, построенного в конце XIX века. Главная задача — восстановление фасадов и реставрация с приспособлением для современного использования интерьеров, а также проведение инженерно-технических работ. Проектную документацию необходимо разработать с применением технологии информационного моделирования.

Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой был основан в 1925 году. Здесь работали такие выдающиеся режиссеры и актеры, как Михаил Лобанов, Всеволод Мейерхольд, Игорь Ильинский и Мария Бабанова. В следующем году учреждение культуры отметит 100-летний юбилей.

Как сообщил ранее Сергей Собянин, к 2030 году планируется завершить обновление всех столичных театров, нуждающихся в модернизации.

https://www.mos.ru/news/item/144739073/

