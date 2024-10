Запущен новый онлайн-сервис для подачи заявления на государственную социальную стипендию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Студенты СПбПУ, имеющие право на государственную социальную стипендию, теперь могут подать заявление через онлайн-сервис STIPEND. Форма разработана Центром открытого образования СПбПУ в сотрудничестве с Дирекцией основного образовательного процесса и Институтом промышленного менеджмента, экономики и торговли. Сервис значительно упрощает процесс подачи документов, делая его быстрым и доступным для всех студентов.

Кто может претендовать на государственную социальную стипендию?

В соответствии с частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государственная социальная стипендия назначается:

студентам, являющимся: детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;

студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;

студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» — «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» — «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Размер государственной социальной стипендии

Студенты высшего образования — 4200 рублей.

Студенты среднего профессионального образования (ИСПО) — 1500 рублей.

Как подать заявление через STIPEND?

Перейдите на сайт сервиса STIPEND и нажмите кнопку «Заполнить». Авторизуйтесь с помощью корпоративной учетной записи. Заполните анкету (большинство данных вводится автоматически). Обратите внимание на корректность введённых данных и наличие электронных подписей. Отправьте заявление и ожидайте уведомление на свою электронную почту.

После рассмотрения заявления специалистами стипендиального отдела будет предоставлена ссылка на скачивание заполненного заявления. Его необходимо распечатать, подписать и передать в стипендиальный отдел вместе с оригиналами документов.

Социальные выплаты являются важной поддержкой для студентов, имеющих на них право. Благодаря онлайн-сервису STIPEND процесс подачи заявления стал значительно проще и доступнее.

Для получения дополнительной информации и инструкции по заполнению заявления перейдите по ссылке.

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/zapushchen-novyy-onlayn-servis-dlya-podachi-zayavleniya-na-gosudarstvennuyu-sotsialnuyu-stipendiyu/

