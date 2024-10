Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Дмитрий Чернышенко поздравил студентов и преподавателей с Днём среднего профессионального образования

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко поздравил преподавателей, мастеров производственного обучения, студентов и выпускников колледжей с Днём среднего профессионального образования.

Вице-премьер напомнил, что в России этот праздник отмечается с 2022 года по указу Президента Владимира Путина.

Дата выбрана неслучайно: 2 октября 1940 года Президиум Верховного Совета СССР принял постановление «О государственных трудовых резервах». Это положило начало становлению системы отечественного профессионально-технического образования. Именно благодаря ей страна смогла максимально быстро восстановить народное хозяйство после Великой Отечественной войны и выйти на передовые рубежи мировой науки и техники.

«Сегодня в России рабочие специальности снова становятся всё более востребованными и престижными. В качестве карьерного старта их выбирают около 60% выпускников 9-х классов. Сейчас система СПО объединяет порядка 3,5 тыс. образовательных организаций, 200 тысяч педагогических работников и 3,7 миллиона студентов. Выпускники технических профессий, айтишники, средний медицинский персонал, педагоги, аграрии и многие другие помогают достигать технологического лидерства России. Это национальная цель, определённая нашим Президентом. К 2028 году мы должны подготовить миллион таких специалистов», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Правительство сегодня уделяет особое внимание воспитанию перспективных кадров. Успешно реализуется федеральный проект «Профессионалитет», ставший локомотивом перезагрузки системы СПО. В его рамках студенты колледжей осваивают современные и нужные стране профессии, а обучение идёт в неразрывной связке с предприятиями.

«Это позволяет готовить кадры под запросы конкретных партнёров-работодателей – их сегодня уже порядка 2 тыс. В 79 российских регионах открыто 370 кластеров “Профессионалитета„, их число продолжает расти, а через два года программа объединит уже все субъекты», – отметил вице-премьер.

В завершение поздравления Дмитрий Чернышенко пожелал преподавателям, мастерам производственного обучения, студентам и выпускникам колледжей здоровья, творческих и профессиональных успехов и новых достижений на благо страны.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52870/

MIL OSI