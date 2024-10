Дмитрий Чернышенко обсудил с участником программы «Время героев» итоги его стажировки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в качестве наставника встретился с участником программы «Время героев» Степаном Беловым – Героем России, уроженцем Республики Башкортостан, выпускником Казанского танкового училища.

Встреча состоялась по итогам первого модуля программы. На ней стороны обсудили итоги стажировки, впечатления и дальнейшие планы.

Кроме того, вице-премьер обсудил со Степаном Беловым вопросы подготовки к работе в органах государственной власти и дальнейшего развития карьеры.

«На встрече с участниками программы “Время героев„ Президент Владимир Путин говорил, что одна из важнейших задач, стоящих перед государством, – кадры. Эта программа как раз даёт нашим героям возможность получить дополнительные знания и навыки, найти своё место в гражданской жизни. Мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить им условия для успешной реализации и построения карьеры. Степан Белов – настоящий герой, пример мужества и патриотизма. Уверен, что молодой человек сможет применить свои навыки и опыт на благо страны», – отметил Дмитрий Чернышенко.

В рамках первого модуля обучения программы «Время героев» Степан Белов прошёл стажировку на базе Роспатриотцентра Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи).

Как отмечает сам участник программы, в ходе стажировки он научился вести проектную деятельность, повысил уровень организаторских и коммуникативных навыков, погрузился в патриотическую работу.

Кроме того, в ходе стажировки Степан Белов принимал активное участие в тематических мероприятиях. Например, выступил на открытии молодёжного историко-культурного центра «Истоки», запущенного по поручению Президента России в Севастополе, а также провёл встречу с 200 активистами «Движения первых», участниками патриотических молодёжных организаций и движений на заезде «Голос поколения» в рамках проведения одноимённого форума.

В День Воздушно-десантных войск Степан Белов обратился ко всем зрителям кинопоказа документального фильма «6-я рота: память, которая живёт». Этот фильм снят Роспатриотцентром Росмолодёжи и посвящён десантникам из Псковской дивизии, погибшим во время боя на высоте 776. На концерте Роспатриотцентра Росмолодёжи «Победа za нами!», посвящённом второй годовщине воссоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, в Театре Российской Армии участник программы прочитал стихи, написанные на фронте.

В ходе стажировки Герой России также проявил себя как лидер и взял на себя роль главнокомандующего в военно-патриотической игре «Зарница 2.0» «Движения первых». Под его командованием в течение нескольких дней в Волгоградской области проходили настоящие состязания среди 600 участников.

На открытом уроке для учеников Кадетской школы имени генерала армии В.А.Матросова №1784 в рамках проекта «Разговоры о важном» Степан Белов ответил на вопросы детей о его школьных годах, увлечениях, жизненных ценностях и подвиге.

Напомним, программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению Президента России Владимира Путина. Она направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение стартовало 27 мая 2024 года.

