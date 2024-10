Дмитрий Чернышенко: Международное движение по финансовой безопасности призвано стать кузницей кадров для национальных «антиотмывочных» систем

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко выступил на 21-м заседании совета Международного сетевого института (МСИ) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Мероприятие состоялось на полях финальной недели IV Международной олимпиады по финансовой безопасности. На нём обсудили вопросы дальнейшего развития Международного движения по финансовой безопасности.

В заседании также приняли участие полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, представители ПАО «Промсвязьбанк», Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), фонда «Христианское милосердие», руководящий и профессорско-преподавательский состав вузов – участников МСИ, волонтёры Международного движения по финансовой безопасности и гости олимпиады.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что 17 сентября в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации прошла учредительная конференция Международного движения по финансовой безопасности. Идею его создания в октябре прошлого года высказал студент из Бразилии Аугусто Леммерц на встрече Президента России Владимира Путина с финалистами III Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Вице-премьер поблагодарил директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина и ректоров вузов Международного сетевого института за вклад в реализацию «инициативы Аугусто».

«Уверен, с каждым годом к движению станут присоединяться всё новые сторонники и, конечно, в итоге наши ценности будет разделять большая часть мирового сообщества. Рассчитываем, что движение станет кузницей кадров для национальных “антиотмывочных„ систем. Нам предстоит сформировать руководящие органы движения, включая президиум и исполком, и определить их функционал. Прошу вас активно включиться в эту работу. Друзья, будущее – за молодым поколением, которое прекрасно разбирается в современных цифровых технологиях. Желаю всем участникам совета продуктивного диалога и новых идей для развития Международного движения по финансовой безопасности», – отметил Заместитель Председателя Правительства.

Руководителем исполкома движения по решению участников выбрана заместитель руководителя секретариата Заместителя Председателя Правительства Дмитрия Чернышенко Наталья Паршикова.

Юрий Чиханчин в своём выступлении обратил внимание на риски, с которыми сегодня сталкиваются молодые люди в цифровой среде, отметив значимость просветительской работы. «Одно из решений – создание Международного движения по финансовой безопасности, которое уже вышло за пределы олимпиады. Когда мы запускали саму олимпиаду, в ней участвовали 7 стран, потом – 12, 19, а сегодня их уже 36. Это говорит о том, что интерес как к олимпиаде, так и к движению растёт: на платформе “Содружество„ зарегистрировано уже 70 стран, и эти цифры будут расти», – сказал Юрий Чиханчин.

Руководители организаций – участников МСИ выступили с информацией о поддержке международного движения, в том числе посредством методологического и нормативного сопровождения, проведения национальных олимпиад по финансовой безопасности и совместных научно-практических конференций, а также подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ в странах Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и БРИКС.

Поддержку движению от лица студенческого сообщества выразили аспиранты Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

С информацией о развитии международной социально-образовательной цифровой платформы «Содружество» в качестве информационно-технологической основы движения выступил вице-президент ПАО «Промсвязьбанк» Алексей Назаров.

Директор Физического института им. П.Н.Лебедева РАН Николай Колачевский представил результаты проведения конкурса «Все в курсе», организованного совместно с МУМЦФМ при поддержке ПАО «Промсвязьбанк», и первого Международного диктанта по финансовой безопасности, который будет проводиться ежегодно.

Совет МСИ отметил значимый вклад участников в развитие единого образовательного пространства и совместную работу в сфере ПОД/ФТ и финансовой безопасности.

Также решением совета Сетевого института в состав МСИ были включены Московский государственный юридический университет имени О.Е.Кутафина, Федеральный университет Рио‑де-Жанейро, Научно-технологический университет Дельты и Американский университет в Эмиратах.

