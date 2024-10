Дмитрий Патрушев с рабочей поездкой посетил Томскую область

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки по регионам Сибирского федерального округа посетил Томскую область, где встретился с губернатором Владимиром Мазуром, а также осмотрел отдельные предприятия добывающей и обрабатывающей отраслей.

Томская область – один из передовых научно-образовательных и инновационных центров. Здесь расположены старейшие в Сибири вузы, объединённые в проект «Большой университет». Это позволяет повышать эффективность образовательной и научной деятельности. Помимо интеллектуального потенциала, субъект богат природными ресурсами. На добычу полезных ископаемых приходится четверть валового регионального продукта, отметил Дмитрий Патрушев. В регионе развито машиностроение, в том числе производство электроники, а также лесопромышленный и агропромышленный комплексы.

В ходе состоявшейся двусторонней встречи Заместитель Председателя Правительства и губернатор обсудили, в частности, темпы сезонных полевых работ. В настоящее время аграрии Томской области продолжают уборку зерновых. По словам Дмитрия Патрушева, ход уборочной кампании необходимо держать на контроле. От этого зависит качество урожая и благополучие аграриев.

«Правительство со своей стороны предоставляет средства для поддержки аграриев и повышения уровня жизни сельского населения, которое составляет около 30% жителей Томской области. В 2024 году региону направлено более 670 млн рублей. При этом прошу обратить внимание на качество реализации госпрограммы по развитию сельских территорий», – подчеркнул вице-премьер.

Отдельное внимание было уделено вопросам выполнения мероприятий в рамках нацпроекта «Экология». Томской области в текущем году на их реализацию предусмотрено свыше 220 млн рублей. Они рассчитаны на ликвидацию свалок, лесовосстановление и сохранение водных объектов. В рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие» добавятся также мероприятия федерального проекта «Вода России». Их своевременная и полноценная реализация позволит существенно улучшить качество жизни людей в регионе, отметил вице-премьер.

С процессом промышленной разработки участков крупнейшего в России Туганского ильменит-цирконового россыпного месторождения Дмитрий Патрушев ознакомился на горно-обогатительном комбинате «Ильменит». Предприятие добывает и перерабатывает рудные пески, используемые для производства стратегических редкоземельных металлов – титана и циркония. Оно также поставляет на рынок кварцевые пески, широко применяемые в стекольной промышленности. Продукция комбината необходима для обеспечения таких высокотехнологичных отраслей промышленности, как авиационная, атомная, машиностроение и строительство. Туганский ГОК «Ильменит» при запуске дополнительных мощностей (в данный момент проектируется вторая очередь производства) может полностью обеспечить российскую промышленность импортозамещённым титаном и цирконием. Также Дмитрий Патрушев обсудил с руководством предприятия и «Росатома» вопросы развития и поддержки отрасли добычи и производства редкоземельных металлов с целью обеспечения сырьевого суверенитета страны.

Кроме этого, в ходе поездки вице-премьер оценил производственные мощности одного из крупнейших комплексов глубокой переработки древесины в Сибири. На предприятии «Монолит-Строй» производят сырьё для мебельной промышленности и стройкомплекса (МДФ, OSB, стеновые панели, напольные покрытия). Изготовление плит МДФ организовано по полному циклу: начиная от собственной лесозаготовки в тайге и заканчивая доставкой готовой продукции до складов и торговых центров.

