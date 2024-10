Дизайнерские проекты политехников стали символами Старой Ладоги

Source: MIL-OSI Russian Language News

Подведены итоги конкурса на создание архитектурной композиции «Серебряное ожерелье России». Его провели комитет градостроительной политики Ленинградской области совместно с Политехом по инициативе комитета по культуре и туризму региона. Площадкой для проектирования выбрали Старую Ладогу — уникальное историческое место. Двухнедельная работа была напряжённой, но наши студенты справились блестяще.

Награждение прошло в комитете по культуре и туризму Ленинградской области. Председатель комитета Евгений Чайковский вручил награды магистрантам первого курса (направление 07.04.03 — «Дизайн архитектурной среды») Высшей школы дизайна и архитектуры Инженерно-строительного института, а также их руководителям — доцентам ВШДиА Елене Ладик и Марии Дребезговой.

Первое место присудили проекту «Монумент «Серебряное звено», который символизирует связь и преемственность между городами-участниками маршрута «Серебряное ожерелье России».

Концепцию разработал студент Илья Юрусов: Благодарю организаторов за уникальную возможность поучаствовать в создании архитектурной композиции для столицы проекта “Серебряное ожерелье России”. Этот опыт стал для меня ценным шагом к профессиональному развитию и признанию .

Второе место завоевала композиция «Жемчужина серебряного ожерелья», которая включает в себя шар с логотипом проекта, окруженный поясом, символизирующим ожерелье. Задний план оформлен стендом с картой 11 регионов, входящих в туристический маршрут, а также изображениями основных достопримечательностей Старой Ладоги.

Над этой композицией трудился студент Илья Миронов: Приятно стать участником и призёром конкурса. Во время работы над этим проектом узнал много нового и интересного о природе, уникальных памятниках, исторических областях и городах Северо-Запада России, включая Старую Ладогу .

Третье место досталось архитектурной композиции «Жемчуг», состоящей из 11 элементов, которые стилизованы под жемчужины и соединены с центральным стержнем. Каждая жемчужина символизирует субъект, входящий в состав маршрута, а логотип туристического проекта придает дополнительную выразительность общему облику композиции. Автор работы — Софья Гаприндашвили.

«Серебряное ожерелье России» — это туристический маршрут, охватывающий древние русские земли, в который входят 11 регионов страны. Он пролегает через Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую и Новгородскую области, республики Карелию и Коми, а также Ненецкий автономный округ. Здесь можно увидеть множество природных и культурных достопримечательностей: знаменитые музеи, старинные деревянные постройки, национальные парки и императорские дворцы.

