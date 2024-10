Детские товары, медтехника и лекарства: какую гуманитарную помощь отправляют компании ОЭЗ «Технополис Москва» жителям приграничных регионов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сотрудники более 50 компаний особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» отправили две партии гуманитарной помощи для жителей приграничных регионов. К благотворительной акции также присоединились жители Зеленограда. В общей сложности было собрано более 2,5 тонны гуманитарного груза.

«По поручению Сергея Собянина город делает все возможное, чтобы поддержать жителей приграничных регионов. За короткое время особая экономическая зона столицы совместно с жителями Зеленограда, где располагаются четыре площадки ОЭЗ Москвы, собрала свыше 2,5 тонны груза. Это продукты питания, питьевая вода, бакалея, средства личной гигиены, лекарства и медицинские изделия, постельные принадлежности. Гуманитарную помощь доставляют волонтеры Москвы», — рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

В ОЭЗ Москвы работают высокотехнологичные предприятия, которые выпускают различную значимую продукцию — от медицинской техники и лекарственных средств до микроэлектроники и электромобилей. Многие компании отправили в качестве гуманитарного груза свои изделия. Например, один из ведущих разработчиков и производителей учебного оборудования для детских садов, школ и вузов собрал десятки образовательных наборов по физике, химии и биологии для школьников, наборы с мультимедийными лабораториями для малышей, а также предметы первой необходимости.

Производитель медицинских изделий для службы скорой помощи передал комплекты для оказания реанимационной и первой помощи, а также бинты, жгуты, рюкзаки волонтеров, комплекты иммобилизационных шин и матрасы-слайдеры для перемещения пострадавших. Помимо этого, компания регулярно проводит мастер-классы по оказанию первой помощи и тематические образовательные семинары.

К сбору гуманитарной помощи также присоединился один из ведущих производителей микроэлектроники, который отправил электрочайники, гигиенические принадлежности, детское питание, постельное белье и игрушки.

Сбор помощи для жителей приграничных регионов продолжается. Компании ОЭЗ столицы готовят к отправке новую партию гуманитарной помощи.

По словам Геннадия Дегтева, очередной этап акции начнется в начале октября. Десятки предприятий ОЭЗ уже выразили желание поддержать жителей приграничных областей. Акцент сделают на сборе теплых вещей и различных принадлежностей с учетом осенне-зимнего сезона.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), где размещаются высокотехнологичные предприятия, превышает 280 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

