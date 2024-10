«Дары музею» в Дарвиновском музее

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Государственном Дарвиновском музее открылась выставка, приуроченная к 117-летию организации.

Здесь представлено более 250 экспонатов, подаренных музею за последние 10 лет. Среди них чучела животных, насекомые, морские беспозвоночные, палеонтологические и этнографические образцы, архивные документы и мемориальные предметы, произведения искусства. Многие предметы экспонируются впервые. Один из ярких даров в коллекции млекопитающих — чучело чрезвычайно редкого белого льва, подаренного на 110-летие музея. Это первый лев с аномальной окраской в богатейшей зоологической коллекции Дарвиновского музея. Также в качестве подарка в фондах появились чучела трубкозуба, черного медведя, койота и бурой гиены.

Выставка доступна в часы работы музея. Входной билет дает право на осмотр других экспозиций.

