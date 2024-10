В СПбПУ состоялась V научная конференция «Глобальные вызовы цифровой трансформации рынков»

Source: MIL-OSI Russian Language News

На прошлой неделе в Политехническом университете прошла пятая международная научная конференция «GDTM-2024: Глобальные вызовы цифровой трансформации рынков», организованная тремя структурными подразделениями Института промышленного менеджмента, экономики и торговли: Высшей школой производственного менеджмента, Высшей школой сервиса и торговли и кафедрой экономической теории.

За пять лет конференция стала популярной и узнаваемой среди российских и зарубежных вузов, научных учреждений, профильных организаций, заинтересованных в тематиках этого научного мероприятия. Традиционный гибридный формат конференции (очный и дистанционный посредством видеоконференцсвязи) позволил большому количеству коллег принять участие в пленарном и секционных заседаниях. Для англоязычных гостей, присутствующих в онлайн-формате, обеспечивался синхронный перевод.

На открытии пленарного заседания от лица проректора по научной работе Юрия Фомина с приветственным словом к участникам обратился начальник Управления контроля качества Максим Дюльдин. Он пожелал установления новых и укрепления уже имеющихся профессиональных и дружественных связей, а также создания условий для эффективного взаимодействия образовательной, научной и производственной сфер деятельности.

Директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин в своём выступлении подчеркнул важность проводимого мероприятия: Для нашего института проведение конференций, организуемых на систематической основе и имеющих широкую географию участия, является значимым шагом в продвижении и повышении узнаваемости института и вуза в целом на российском и международном уровнях. Конференция вносит свой вклад не только в распространение научных идей, но и в поддержание и расширение сотрудничества между представителями социальных институтов в разных городах и странах .

Участниками конференции стали международные докладчики и авторы исследований из вузов и научных организаций Армении, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Китая, Индии и Перу, а также российские участники из 16 вузов, семи научных учреждений и 15 предприятий и организаций различного профиля.

На пленарном заседании конференции в очном формате выступили докладчики из Республики Беларусь: доцент кафедры бизнеса и управления Института предпринимательской деятельности Светлана Разумова и руководитель Центра информационных технологий Белорусского государственного университета Анатолий Жерело. В режиме видеоконференцсвязи с докладом выступил профессор Факультета международных исследований Хэнаньского педагогического университета, Синьсян, Китайской Народной Республики доктор Шакир Уллах.

В пленарном заседании в режиме видеоконференции принял участие заведующий кафедрой управления и бизнеса Российско-Армянского университета (РАУ), профессор, доктор экономических наук Арзик Суварян. В приветственном слове он пожелал делегатам плодотворной и активной работы не только на конференции, но и на других мероприятиях, в которых ИПМЭиТ активно участвует и является соорганизатором: За последние несколько лет мы достигли значительных результатов в сотрудничестве с Политехническим университетом. Мы издаём статьи, монографии, подготовили совместный учебник, активно организуем и проводим общие мероприятия, привлекаем молодёжь к научной работе. Я желаю коллективу Института промышленного менеджмента, экономики и торговли благополучия и новых побед .

В продолжение сотрудничества вузов на конференции GDTM-2024 состоялась секция ИПМЭиТ и Института экономики и бизнеса РАУ «Актуальные проблемы современного управления, экономики и сферы услуг в контексте цифровой трансформации: теория и практика». На ней преподаватели, молодые учёные и аспиранты двух вузов-партнёров обменялись результатами исследований и опытом двух стран в области управления, цифровизации, финансовой интеграции, устойчивого туризма и др.

Помимо совместной секции с РАУ конференция включала проведение ещё пяти секций, касающихся различных вопросов, связанных с вызовами цифровой трансформации глобальных рынков и актуальной проблематикой современного управления, экономики и сферы услуг.

В секции «Функциональный менеджмент в эру цифровизации», организованной Высшей школой производственного менеджмента, участвовали профессора из Государственного института высшего образования им. Симона Боливара (Перу), Профессионального университета «Лавли» (Индия), Института системных исследований в АПК НАН Беларуси, а также представители российских вузов: Национального исследовательского технологического университета «МИСИС», Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, Южного федерального университета, и др. Дискуссия затрагивала вопросы цифровой трансформации предприятий и функциональных сфер деятельности, а также её влияния на процессы управления.

На секции «Отраслевой менеджмент в цифровую эру» собрались представители бизнеса и академических кругов. Профессора, принимающие участие в реализации программ отраслевого кластера Высшей школы производственного менеджмента (А. А. Ильинский, В. В. Кобзев, В. М. Макаров, М. В. Афанасьев и Ю. Р. Нурулин), организовали активную дискуссию. Студенты и аспиранты, присутствующие на обсуждении актуальных тенденций отраслевого менеджмента, отметили, что посещение секционного заседания помогло им осмыслить в другом ракурсе теоретический материал дисциплин, связанных с отраслевым и производственным менеджментом.

Наша конференция растёт от года к году. Рада отметить масштабность и качество представляемых докладов от большого количества участников. Темы исследований очень разнообразны, вызывают активную полемику. Это помогает талантливым специалистам проявить себя, получить практический опыт публичных выступлений и научных дискуссий , — считает директор Высшей школы производственного менеджмента Ольга Калинина.

Высшая школа сервиса и торговли организовала и провела две секции. На первой — «Человекоцентричные технологии и маркетинговые стратегии в цифровую эру» — эксперты обсудили, как современные технологии могут быть использованы для улучшения взаимодействия с клиентами. На второй секции «Качество жизни: теория и практика в контексте цифровизации» докладчики представили свои исследования, касающиеся как позитивных, так и негативных аспектов цифровизации. Обсуждалась доступность цифровых услуг, влияние технологий на здоровье и благополучие, роль цифровизации в решении социальных проблем.

Интерес к интеграции образования, науки и производства растёт с каждым годом. И неслучайно в последнее время много внимания уделяется тем формам взаимодействия рыночных акторов, которые способны объединить научно-образовательный и промышленный потенциал. Именно поэтому наша конференция нацелена на формирование единого поля для обмена знаниями и мнениями представителей науки, образования, промышленности и сферы услуг. В свою очередь, объединение усилий всегда приводит к расширению возможностей. И я считаю, что сегодня у нас это получилось , — отметила директор Высшей школы сервиса и торговли Ольга Воронова.

Кафедра экономической теории провела секцию «Методологические аспекты и лучшие практики в экономике в цифровую эпоху», на которой обсуждались результаты исследований, связанных с изучением реальных экономик, их подсистем и элементов, прогнозированием социально-экономических процессов. Особое внимание на секции было уделено координации экономического и социального развития в эпоху цифровизации и формированию эффективных механизмов управления для различных агломераций.

