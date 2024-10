В Санкт-Петербурге появится инновационный научно-технологический центр «Невская дельта»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Санкт-Петербурге будет создан инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Невская дельта». Постановление, необходимое для запуска этого проекта, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Документ определяет основные направления работы центра. В их числе – разработка зелёных технологий, создание приборов и датчиков, основанных на новых конструкционных и технологических принципах, работа над новыми фармацевтическими препаратами, использование генетических технологий в диагностике и лечении заболеваний, а также поиск новых решений в области энергетической безопасности.

Базовым учреждением для создания ИНТЦ определён Санкт-Петербургский государственный университет. На сегодняшний день готовность вести свою деятельность в центре уже выразили более 40 различных организаций. Кроме того, имеются предложения от потенциальных инвесторов, готовых участвовать в создании инфраструктуры центра. Предполагается, что к 2038 году организации – резиденты «Невской дельты» создадут более 7,4 тыс. рабочих мест, где будут трудиться высококвалифицированные специалисты.

Деятельность научно-технологического центра позволит расширить производство наукоёмкой продукции и будет способствовать коммерциализации уникальных технологий.

