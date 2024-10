Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили масштабную реконструкцию газопроводов на севере столицы. На улице Беговой (участок между домами 2 и 20) заменили свыше тысячи метров трубопроводов среднего и низкого давления.

Модернизация была необходима, чтобы эта часть системы городского газоснабжения стала соответствовать современным стандартам. Новые современные полиэтиленовые трубы отличаются от прежних, стальных и проложенных еще в прошлом веке, повышенной прочностью, устойчивостью к перепадам температур и коррозии. При этом использовались материалы отечественного производства.

К реконструкции газопроводов на Беговой улице приступили в начале этого года. При проведении работ учитывалась плотность застройки и особенности инженерных сетей. Чтобы не нарушить привычный городской ритм и минимизировать вмешательство в инфраструктуру, специалисты АО «Мосгаз» применяли как открытую, так и закрытую прокладку труб — применение бестраншейной технологии позволяет сократить количество разрытий грунта и сохраняет ландшафт. Благоустройство территории завершат к середине октября.

Кроме того, работы провели без отключения потребителей, а новые газопроводы прослужат не менее 40 лет. Такая реконструкция — пример комплексного подхода к модернизации городской инфраструктуры. Современные технологии, грамотная организация работ и использование качественных материалов позволили повысить надежность газоснабжения и минимизировать неудобства для жителей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/144711073/

MIL OSI