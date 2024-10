Встреча вузов-партнёров Газпрома: Политех представил опыт сотрудничества с компанией

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

30 сентября — 1 октября в «Лахта Центре» прошло совещание вузов-партнёров компании «Газпром». Темой мероприятия стали перспективные направления и форматы взаимодействия энергетической компании с образовательными организациями. Представители вузов также поделились опытом подготовки кадров для промышленности и другими наработками.

Проректор по научной работе СПбПУ Юрий Фомин в своём выступлении подчеркнул, что для университета Газпром остаётся важным стратегическим партнёром, взаимодействие с которым органично вписывается в долгосрочные ориентиры, национальные цели и приоритетные направления научно-технологического развития РФ.

В образовательной сфере сотрудничество Политеха и Газпрома начинается ещё со школьной среды. Организации провели совместную отраслевую олимпиаду для учащихся 9-х классов по двум ключевым направлениям. В ней приняли участие 65 ребят по профилю «Физика» и 61 — по «Инженерному делу». Для студентов, которые планируют карьеру в нефтегазовой отрасли, проводится студенческая олимпиада «Газпром». В ней уже поучаствовали более 300 человек. Также совместно реализуется турнир по soft skills, в котором сто студентов получили возможность продемонстрировать будущему работодателю надпрофессиональные навыки.

Совместными усилиями мы стремимся не только отобрать будущих специалистов для отрасли, но и показать студентам их перспективы роста в компании „Газпром“. Для этого мы, помимо ряда других мероприятий, провели ярмарку вакансий, во время которой более 800 студентов познакомились с ведущей энергетической компанией и её возможностями , — рассказал Юрий Фомин.

Проректор по научной работе отметил, что вуз сотрудничает с Газпромом не только в образовании, но и в научно-технологической сфере, и привёл несколько ярких примеров. Так, специалисты Института машиностроения, материалов и транспорта занимаются изготовлением направляющих лопаток первой ступени турбины высокого давления (ТВД) для газоперекачивающего агрегата (ГПА) ГТ-750-6.

В институте стремительно развивается направление аддитивной печати металлами, и именно этот современный способ был использован для изготовления лопаток. Благодаря компетенциям специалистов ИММиТ удалось достичь высокого качества полученных изделий, что было подтверждено всеми традиционными методами контроля , — отметил проректор.

Другой пример — ремонт лопаток 1-й и 2-й ступеней турбины высокого давления. Разработчики нашли для него принципиально новые технологические решения по лазерной наплавке и термообработке, создали методики дефектовки и сами собрали мобильный комплекс лазерной наплавки. Эти работы стали началом совместного проекта СПбПУ, Газпрома и «РЭП Холдинг».

Научный потенциал Политеха и конкретные задачи партнёра сделали возможным переход от НИР, ОКР и НИОКР к мелкосерийному производству в интересах компании «Газпром». С привлечением средств гранта «Приоритет-2030» организовано высокотехнологичное производство завихрителей топливных форсунок для решения проблемы зависимости от импортных запчастей. Проект стал значимым вкладом в программу локализации ГПА-32 «Ладога».

Ещё один пример успешной совместной работы — НОЦ «Газпромнефть-Политех», который объединяет образовательное, научное и инженерное направления для создания уникальных методик и технологий разработки нефтегазоконденсатных месторождений.

Юрий Фомин сообщил, что сейчас в Политехе проходит лицензирование новой специальности аспирантуры «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», и пригласил представителей ПАО «Газпром» к участию в составлении учебных планов и сотрудничеству в качестве преподавателей и членов диссертационных советов. Кроме того, проректор рассказал о научных изданиях вуза, среди которых — журнал «Глобальная энергия», и предложил представителям Газпрома стать авторами, рецензентами или членами редакционных коллегий.

«Существующие формы взаимодействия Политеха и компании „Газпром“ показывают эффективность в любой сфере, но нужно идти дальше, — завершил своё выступление Юрий Фомин. — Одной из форм интеграции науки и производства может стать создание научно-производственных объединений. Планируется запуск федерального пилотного проекта по созданию НПО, и Политех готов участвовать в этом эксперименте».

