Владимир Строев выступил на заседании Совета Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ

1 октября 2024 года в ходе IV Международной олимпиады по финансовой безопасности состоялось 21-е заседание Совета Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, на котором выступил ректор ГУУ Владимир Строев.

Членов Совета МСИ в сфере ПОД/ФТ приветствовали заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, полномочный представитель Президента Российской Федерации в СФО Анатолий Серышев, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

Государственный университет управления входит в состав МСИ с 2014 года и активно ведёт подготовку специалистов в сфере финансовой безопасности. Вместе с Владимиром Строевым в заседании приняли участие другие руководители и преподаватели вузов-участников МСИ, а также волонтёры Международного движения по финансовой безопасности и гости Олимпиады.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что 17 сентября в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации прошла Учредительная конференция Международного движения по финансовой безопасности. Идею его создания в октябре прошлого года высказал студент из Бразилии Аугусто Леммерц на встрече Президента Владимира Путина с финалистами третьей Международной олимпиады по финансовой безопасности.

«Рассчитываем, что Движение станет кузницей кадров для национальных «антиотмывочных» систем. Нам предстоит сформировать руководящие органы Движения, включая Президиум и Исполком, и определить их функционал. Прошу вас активно включиться в эту работу. Друзья, будущее – за молодым поколением, которое прекрасно разбирается в современных цифровых технологиях», – отметил в своём выступлении Дмитрий Чернышенко.

«Когда мы запускали саму Олимпиаду, в ней участвовали 7 стран, потом – 12, 19, а сегодня их уже 36. Это говорит о том, что интерес как к Олимпиаде, так и к Движению растет: на платформе «Содружество» зарегистрировано уже 70 стран, и эти цифры будут расти», – рассказал Юрий Чиханчин.

«Студенты Государственного университета управления не только поддержали идею создания Движения по финансовой безопасности, но и активно участвуют в продвижении идей финансово безопасного поведения. Студентами ГУУ, в рамках проектной деятельности создано мобильное приложение ФинБезГУУ, доступное на площадке RuStore. Ими снимаются короткие ролики по теме финансовой грамотности, которые привлекают внимание на видео-площадках и в социальных сетях. Руководство и педагогический состав вуза всецело оказывают поддержку в развитии идей Движения по финансовой безопасности не только студентам ГУУ, но и студентам и педагогам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», – сообщил Владимир Строев.

Руководители организаций-участников МСИ выступили с информацией о поддержке Международного движения, в том числе посредством методологического и нормативного сопровождения, проведения национальных олимпиад по финансовой безопасности и совместных научно-практических конференций, а также подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ в странах ЕАГ и БРИКС.

Решением Совета Сетевого института в состав МСИ были включены Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, Федеральный университет Рио-де-Жанейро, Научно-технологический университет Дельты и Американский университет в Эмиратах.

