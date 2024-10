Виталий Савельев ознакомился с работой Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А.Чаплыгина

Source: MIL-OSI Russian Language News

Во время рабочей поездки в Новосибирскую область Заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев посетил производственную площадку ФАУ «Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А.Чаплыгина» (СибНИА).

Вице-премьеру представили возможности БПЛА, которые производятся на территории Новосибирской области. Директор Научно-исследовательского института авиации Владимир Барсук продемонстрировал Виталию Савельеву мощности транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлёта и посадки по проекту «Партизан». Он может работать в пилотируемом и беспилотном режимах, взлетать с площадки 50 на 50 метров. О своих проектах, в том числе уже реализованных в коротких сериях, рассказали и другие новосибирские разработчики.

Владимир Барсук рассказал вице-премьеру и о проводимых испытаниях самолётов SSJ-100, Ту-204. На территории СибНИА также проводятся аэродинамические испытания самолётов ЛМС-901 «Байкал», ТВРС-44 «Ладога», нового самолёта для перевозок и авиационных работ в отдалённых регионах ТВС-2МС. Вместе с S7 продолжаются испытания учебно-тренировочного самолёта Tango, который совершил тестовый полёт в сентябре 2024 года.

«СибНИА имени Чаплыгина – один из головных, ключевых научно-исследовательских институтов в области авиации. Наработки, которые мы сегодня посмотрели, впечатляют – как в части беспилотной авиатехники, так и в части самолётов. Это будут востребованные модели, особенно для регионов Дальнего Востока, где самолёты смогут садиться на взлётно-посадочные полосы длиной в пределах 200–500 м. Мы здесь учитываем и существенную экономию бюджетных средств, потому что федеральный бюджет инвестирует в рулёжные дорожки, взлётно-посадочные полосы и другую инфраструктуру. То, что делают наши новосибирские коллеги, достойно уважения. Хочу отдельно отметить роль губернатора Новосибирской области Андрея Травникова: он постоянно в теме, патронирует её, я ценю работу его команды. Здесь ведётся очень перспективная работа на благо развития транспортного комплекса нашей страны», – подчеркнул Виталий Савельев.

Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А.Чаплыгина является крупнейшим авиационным центром на востоке страны, который обладает уникальной экспериментальной базой, исследовательскими лабораториями и коллективом высококвалифицированных специалистов.

В институте проходят широкомасштабные поисковые и прикладные научные исследования, обеспечивающие формирование научно-технического задела в области создания перспективных региональных и местных авиатранспортных систем гражданского назначения с учётом сопровождения на всех этапах жизненного цикла.

В СибНИА реализованы практически все компетенции по работе с беспилотными авиационными системами: проектирование, исследование аэродинамики и прочности конструкций; опытное производство; допуск к эксплуатации; лётные испытания; обучение авиационного персонала. Институт проводит методическую работу по лётным испытаниям в интересах экспериментальной авиации.

