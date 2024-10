Более 400 жителей Войковского района переезжают в новостройку по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более 400 москвичей переедут в новое жилье по программе реновации — началось переселение семей из двух старых пятиэтажных зданий, расположенных на улице Нарвской (дома 1 и 3). Теперь местом жительства новоселов станет новостройка по адресу: улица Нарвская, дом 5. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Войковском районе к переезду приступили более 400 жителей двух домов на Нарвской улице. Для них возвели двухсекционное 19-этажное здание с подземным паркингом на 68 машино-мест. Новый дом построен на месте снесенной пятиэтажки, жители которой ранее получили современные квартиры в соседней новостройке по адресу: Нарвская улица, дом 5а», — сообщил Владимир Ефимов.

Горожане переезжают в новые квартиры с уже готовой улучшенной отделкой из качественных и современных материалов. Она выполнена по единому стандарту, утвержденному постановлением Правительства Москвы. Для комфортной жизни в такой квартире не нужен дополнительный ремонт, но при желании новоселы смогут изменить на отделку по своему вкусу.

«В новостройке 198 квартир, четыре из них оборудованы для маломобильных жителей: в них более просторные коридоры и установлена специальная сантехника. Жители домов 1 и 3 на Нарвской улице сейчас переезжают на расстояние не более 200 метров. Таким образом, люди остаются жить в привычном окружении», — подчеркнул Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

На первом, нежилом этаже уже открылся центр информирования населения, а в будущем появятся магазины, аптеки, пункты выдачи товаров, кафе и салоны красоты.

Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что город направил предложения равнозначных квартир 407 москвичам, проживающим в двух старых пятиэтажках на улице Нарвской. После осмотра квартир они смогут заключить договоры на новое жилье. С 23 сентября для них работает центр информирования населения. Там участники реновации могут получить консультации по вопросам, связанным с программой. Ранее в районе почти 200 горожан стали правообладателями современных квартир.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сентябре под заселение по программе реновации передано 11 новых домов.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она охватывает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек, что позволило переселить свыше 47 тысяч человек. Сергей Собянин поручил ускорить реализацию программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода жилья в эксплуатацию вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

