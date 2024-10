Более 200 центров информирования по переселению открылось с начала реализации программы реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

С начала реализации программы реновации открыли 214 центров информирования по переселению. Они располагаются на первых (нежилых) этажах новостроек и открываются с момента начала переезда граждан. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«Всего с начала переселения по программе реновации мы открыли 214 центров информирования по переселению. Часть из них уже закрылась после завершения расселения домов. Сейчас в девяти округах работает 34 центра. Больше всего их на востоке — восемь, на северо-востоке — семь и на юго-востоке — шесть. Специалисты центров помогают жителям с подготовкой документов и решением вопросов по переезду», — отметил Владислав Овчинский.

В центрах информирования по переселению участники программы реновации получают бесплатную помощь на всех этапах переезда. Когда переселение завершается, центр закрывается, а на его месте располагается объект социально-бытовой инфраструктуры.

График работы центра по переселению указывают в письме с предложением равнозначной квартиры. Более подробно об этом можно узнать на сайте фонда реновации.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сентябре под заселение по программе реновации передано 11 новых домов.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она охватывает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек, что позволило переселить свыше 47 тысяч человек. Сергей Собянин поручил ускорить реализацию программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода жилья в эксплуатацию вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

Собянин: Для всех фасадов домов по реновации создают индивидуальные решения

