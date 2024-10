Безопасность на дорогах для всех участников движения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Участники воркшопа составляют план велотранспортной сети

В СПбГАСУ 27 сентября в рамках XVI Международной конференции «Организация и безопасность дорожного движения в крупных городах» прошла секция «Развитие индивидуальной мобильности и велосипедной инфраструктуры в городах», организованная ассоциацией «Пошли-поехали». Участники обсудили наболевший вопрос: как сделать передвижение по дорогам более безопасным и комфортным. Эксперты поделились своими идеями и мнениями по этому вопросу. Кроме того, в рамках секции компания OTS Lab провела воркшоп, посвящённый планированию велотранспортной сети.

Велоинфраструктура в пригороде поднимет безопасность и мобильность в массивах ИЖС на новый уровень

Константин Кошкин

Константин Кошкин, аспирант Белгородского государственного технического университет им. В. Г. Шухова и автор канала «КошкинГород», рассказал о своём исследовании. Оно посвящено тому, как развитие велотранспортной инфраструктуры в районах индивидуальной жилищной застройки будет способствовать комплексному развитию городских агломераций.

Велотранспортная инфраструктура часто ассоциируется с городской средой, но не стоит забывать и о пространстве за пределами города. В пригородах также могут быть реализованы различные сценарии перемещений. Сейчас в случаях недостаточного комплексного формирования структуры застройки жители пригородов вынуждены регулярно ездить в город на личном транспорте, что приводит к увеличению загруженности дорог.

Константин Кошкин отметил, что использование велотранспорта и средств индивидуальной мобильности (СИМ) может помочь уменьшить пробки. Исследование показало, что часть поездок жителей пригородов можно перенести с личного автомобиля на велосипед или другие СИМ.

При формировании структуры застройки массива ИЖС и его улично-дорожной сети необходимо учитывать не только необходимость повышения уровня мобильности жителей и безопасности дорожного движения, но и необходимость вовлечения новых пользователей в использование велотранспорта и СИМ. Это позволит создать эффективную систему перемещений и улучшить транспортную ситуацию как в городе, так и за его пределами.

Влияние информационного поля на городскую инфраструктуру

Илья Абросимов, генеральный директор Исследовательского центра городских технологий и урбанистики (Калининград), руководитель проекта «Велогород.онлайн» и автор канала «Популярная мобильность», рассказал о велосипедных микросообществах и создании информационного фона для развития инфраструктуры для велосипедов и СИМ. По словам Ильи, негативные заголовки новостей, такие как «В Калининграде из-за велосипедистов перекроют Кленовую аллею», вызывают недовольство у тех, кто не использует велосипеды, формируя негативное отношение к велосипедистам и их инициативам. Это ведёт к меньшей поддержке развития велосипедной инфраструктуры.

Отсутствие необходимой инфраструктуры приводит к конфликтам между пешеходами, автомобилистами и велосипедистами, что, в свою очередь, порождает больше негативных новостей. Образуется замкнутый круг: отсутствие инфраструктуры – больше конфликтов – больше негативных новостей – выше репутационный риск – меньше изменений – отсутствие новой инфраструктуры. Илья призвал слушателей создавать свои микросообщества и поддерживать в них позитивную атмосферу, поделившись примерами из отечественного и зарубежного опыта.

Проблемы использования средств индивидуальной мобильности и пути их решения

Дмитрий Смешко, председатель петербургского отделения Межрегиональной общественной организации «КолеСИМ», администратор сообщества «МоноПитер», поделился историями о средствах индивидуальной мобильности в большом городе.

Дмитрий, который приехал на секцию на моноколесе, активно использует это средство индивидуальной мобильности. По его словам, люди выбирают СИМ по разным причинам: чтобы всегда приезжать на работу вовремя, чтобы добиваться недостижимого ранее (при доставке заказов), чтобы везде успевать (за покупками, в кафе, на тренировку) и не зависеть от пробок, сохраняя время на главное – общение с близкими.

Однако есть проблема: людям, использующим СИМ, трудно передвигаться по городу, так как не везде имеется велоинфраструктура, и по правилам дорожного движения им приходится ездить по тротуарам, сталкиваясь с отсутствием безбарьерной среды. Дмитрий показал на примере карты метро, что велодорожки, предназначенные для СИМ, в некоторых частях города прерываются. Он считает, что если сделать городскую велотранспортную сеть более связной, то это позволит СИМ стать полноценным городским транспортом.

Исследование мобильности на мостах Васильевского острова: результаты и выводы

Константин Мазеин

Председатель Совета «Пошли-поехали» Константин Мазеин рассказал о волонтёрском исследовании мобильности на мостах Васильевского острова, которое ежегодно проводится с 2013 г. силами разных людей и организаций. В этом году исследование также вошло в подборку сайта научного волонтёрства Добро.рф.

Специалисты проанализировали поток велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), пересекающих Большую и Малую Неву. Выяснилось, что наиболее интенсивное движение наблюдается в вечернее время. Кроме того, ограничение работы сервисов кикшеринга в центральной зоне (запрет парковки) привело к тому, что люди чаще выбирают велосипед.

Голосовые оповещения повысят безопасность в городе

Мария Фомина

Мария Фомина, куратор направления «Умный город» Центра компетенций Ленинградской области (2020–2024 гг.), руководитель проектов ООО «Видеофор» презентовала решения видеоаналитики и оповещения для безопасности и комфорта велоинфраструктуры.

Мария сообщила, что в России установлено около 20 млн камер видеонаблюдения, но 90% из всего фиксируемого материала никак не используется. Она предложила решение: камера снимает, нейросеть считывает правонарушение, а громкоговоритель предупреждает нарушителя.

Как это работает? Мария показала видео, где два подростка решили искупаться в неположенном месте. Ребята знали, что в этом месте установлена камера, и купаться запрещено. Но они всё равно пошли в воду. В момент, когда один из парней уже зашёл в водоём, строгий голос предупредил их о нарушении правил.

Система работает следующим образом: анализируются данные с камер и внешних датчиков и систем; детекторы видеоаналитики определяют признаки инцидента; автоматические сценарии запускают соответствующие оповещения (в том числе голосовые); происходит получение уведомления для оперативного реагирования на инцидент. Всё это происходит за считанные секунды в автоматическом режиме.

Планирование велотранспортной сети: результаты воркшопа от OTS Lab

Заключительным мероприятием секции стал воркшоп по планированию велотранспортной сети. Участники секции, среди которых были и студенты вузов, и представители различных отраслей, разделились на четыре команды, чтобы разработать свои варианты планирования велотранспортной инфраструктуры в четырёх городах Ленинградской области: Гатчине, Сосновом Бору, Кингисеппе и Тихвине. Участники воркшопа вместе с кураторами от OTS Lab определили ключевые точки притяжения и жилые районы, проанализировали их расположение, а затем приступили к планированию маршрутов, выбору инфраструктурных решений, этапам реализации и оценке стоимости предложений. После завершения работы над проектами команды представили свои разработки и обсудили результаты друг друга.

OTS Lab предложила направить проекты в администрации городов с целью поделиться результатами и решениями по развитию велоинфраструктуры. Полученные знания, несомненно, пригодятся участникам как в процессе обучения, так и в профессиональной деятельности.

