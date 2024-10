Александр Новак провёл 56-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министерский мониторинговый комитет проанализировал данные о добыче сырой нефти за июль и август 2024 года, а также ситуацию на мировом нефтяном рынке.

«Отмечен высокий уровень исполнения участниками соглашения взятых на себя обязательств. Участники обсудили текущую ситуацию на мировых рынках, прогнозы по экономическому развитию. В этом году прирост потребления нефти в мире составит примерно 1,8 млн баррелей в сутки. При этом в целом по году уровень роста спроса выше, чем в предыдущие годы, когда он составлял в среднем 1–1,1 млн баррелей в сутки. Это говорит о росте экономики, активизации спроса во многих регионах мира, в том числе в Китайской Народной Республике, Соединённых Штатах Америки. Поэтому мы с оптимизмом смотрим на рост потребления нефти в мире», – отметил Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак. Он добавил, что постепенное восстановление добычи нефти в рамках снятия добровольных ограничений добычи нефти со стороны ряда стран планируется с 1 декабря в зависимости от ситуации на рынке по результатам изучения баланса спроса и предложения.

Министерский мониторинговый комитет подчеркнул исключительную важность достижения полного соответствия соглашению по ограничению добычи со стороны всех стран – участниц сделки. Республика Иран, Республика Казахстан и Российская Федерация подтвердили достижение полного соответствия требованиям по компенсации сверхдобычи августа в соответствии с предоставленными в Секретариат ОПЕК на сентябрь графиками. В дальнейшем страны подтвердили готовность поддерживать полное соответствие требованиям сделки ОПЕК+.

Следующее, 57-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ запланировано на 1 декабря 2024 года.

