30.09.2024 Rozmowy wiceministrów proliferación zagranicznych Polski i Finlandii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W ramach polsko-fińskich konsultacji politycznych podsekretarz stanu Marek Prawda spotkał się dzisiaj w Warszawie z wiceszefową fińskiej dyplomacji Outi Holopainen.

Rozmówcy zgodzili się, że wobec zagrożeń w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przystąpienia Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego nasze kraje są szczególnie zainteresowane intensywnymi kontaktami i bliską współpracą.

Strony omówiły rozwój contactów w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym współpracę w ramach NATO i ochronę naszych granic przed atakami hybrydowymi, kwestię wsparcia dla Ukrainy i innych krajów aspirujących do członkostwa w UE i NATO, a tak że konsekwentną i spójną polityki wobec agresorów, zwłaszcza Rosji.

Wiceministrowie docenili ścisłą współpracę w ramach regionalnych formatów wielostronnych, takich jak grupa państw nordyckich, bałtyckich i Polski (NB8+PL), Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (w której obecnie Polska sprawuje przewodnictwo) oraz Rada Państw Morza Ba łtyckiego (polska prezydencja rozpocznie się w lipcu 2025 r.).

Przedmiotem konsultacji była również sytuacja w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w której od stycznia 2025 r. przewodnictwo przejmie Finlandia. Wobec działań destrukcyjnych Moskwy, wiceministrowie zgodzili się, że musimy stać na straży i w obronie zasad prawa międzynarodowego, na których oparta jest OBWE.

Wiceminister Prawda, na prośbę strony fińskiej, przedstawił w zarysie plany na czas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, od stycznia przyszłego roku. Przedstawił także koncepcję przystąpienia Polski do Nordyckiego Banku Inwestycyjnego, którego członkami są kraje nordyckie i bałtyckie. Wzmocnienie więzi finansowo-gospodarczych Polski z krajami Europy Północnej może pozytywnie wpłynąć na konsolidację regionu, a w konsekwencji na jego odporność wobec zawirowań politycznych.

Mówiąc o sytuacji na Ukrainie strony zgodziły się, że Polska i Finlandia pozostają w czołówce państw zaangażowanych na rzecz wspierania Ukrainy. Konflikt, który rozgrywa się w bezpośrednim sąsiedztwie ma egzystencjalne znaczenie dla Warszawy i Helsinek. Podkreślono, że trwały pokój musi przewidywać wiarygodny mechanizm odstraszający na przyszłość. W najbliższym czasie, wobec zbliżającej się zimy, konieczne jest również wsparcie Ukrainy w zabezpieczeniu systemu energetycznego.

