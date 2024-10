Юрий Трутнев: За призы конкурса «Дальний Восток – Земля приключений» борются авторы более 200 фильмов

Source: MIL-OSI Russian Language News

До оценки жюри всероссийского конкурса «Дальний Восток – Земля приключений» допущено 207 фильмов, об этом рассказал инициатор проекта Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Дальний Восток России необъятен и прекрасен. Любой турист или путешественник может найти здесь отдых по своему вкусу: от пеших прогулок до прохождения маршрутов различной сложности, и всё это в разных климатических зонах. Конкурс “Дальний Восток – Земля приключений„ важен для того, чтобы сделать активный туризм популярнее. Он собрал путешественников и блогеров, снявших фильмы про макрорегион, познакомивших с уникальными местами дальневосточных регионов миллионы россиян. В этом году жюри конкурса второй раз отбирает лучшие путешествия. Это непростая работа. За призы борются авторы более 200 фильмов. И уверен, жюри, членами которого стали настоящие профессионалы, выберет лучших из лучших», – сказал Юрий Трутнев.

Больше всего фильмов о путешествиях по Сахалинской области и по Амурской области – 52 и 34 фильма. Кроме того, до оценки жюри допущен 31 фильм о приключениях по Хабаровскому краю, 26 материалов о путешествии по Приморскому краю, 18 – по Еврейской автономной области, 13 – по Камчатскому краю, 10 – по Республике Бурятия, 7 – по Магаданской области, 6 – по Республике Саха (Якутия), по 6 и 4 фильма сняли в Забайкальском крае и Чукотском автономном округе.

В путешествия чаще всего отправлялись жители Хабаровского края, Сахалинской области и Амурской области. Однако в конкурсе принимают участие и жители других регионов – например, направили фильмы о своём путешествии жители Москвы и Московской области, Алтайского края, Иркутской, Калужской, Кировской и Рязанской областей.

Путешественники совершали походы самой разной сложности: кто‑то отправился в однодневный поход на гору Лысая через Беневские водопады, Приморский край, более опытные туристы покоряли труднодоступный хребет Дуссе-Алинь в Хабаровском крае на протяжении 15 дней. Участники конкурса путешествовали как в компании друзей, близких родственников, так и в одиночку.

Заявки для участия во втором сезоне всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку «Дальний Восток – Земля приключений» принимаются до 30 декабря. Для того чтобы принять в нём участие, необходимо снять короткометражный фильм до 8 минут о своём путешествии на Дальний Восток и направить его на оценку жюри на сайт путешественникдв.рф. Принимаются и работы прошлых лет: путешествие должно быть совершено в период не ранее 1 сентября 2022 года и не позднее 30 декабря 2024 года.

Главный приз за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку составляет 3 млн рублей, за победу в одной из номинаций можно получить 1 млн рублей, за второе место в номинациях – по 300 тыс. рублей, третье место в номинациях – по 100 тыс. рублей. Более того, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов ввёл отдельный приз в 1 млн рублей, который будет разыгран среди участников, заявивших путешествие по Чукотке.

Отметим, что принять участие в конкурсе могут не только опытные путешественники, но и дети в сопровождении взрослых. Среди победителей первого сезона были как профессионально снятые фильмы, так и кадры, запечатлённые на обычный телефон. По итогам конкурса лучшие работы победителей и призёров будут транслировать в эфирной сетке вещания региональных телеканалов, а отчётные сведения и видеофильмы добавят на интерактивную карту туристических маршрутов регионов Дальнего Востока.

Лучшие видеоматериалы будут отбирать члены жюри, среди которых: тележурналист, автор и ведущий телепередачи «Непутёвые заметки» Дмитрий Крылов, арктический путешественник, видеоблогер Богдан Булычёв, телеведущий Валдис Пельш, руководитель проекта «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина, депутат Государственной Думы, автор и ведущий телепрограммы «Как устроен мир» Тимофей Баженов, продюсер проекта VK «Места» Никита Афиногенов и другие опытные путешественники. Кроме того, в оценке работ примут участие победители первого сезона конкурса: Елена Поддубная, Эрнест Леонидов, Алиса Слыщенко.

Конкурс проводится по инициативе вице-премьера – полпреда Президента в ДФО Юрия Трутнева при поддержке аппарата полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».

