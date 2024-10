Это просто космос! Политехники посетили легендарный Байконур

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Байконуре прошла XXVII международная конференция «Ракетомоделизм в аэрокосмическом образовании молодежи». Её участниками стали 154 школьника из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и других стран. На конференции обсуждались различные аспекты ракетомоделизма, включая проектирование, изготовление и запуск моделей. Школьники, студенты, аспиранты делились опытом и знаниями, обсуждали новые идеи и проекты.

В этот раз от Политеха в Байконур отправились участники образовательного интенсива по ракетостроению «Инженерная Лига» от Центра по работе с абитуриентами и старший преподаватель Высшей школы производственного менеджмента Егор Темиргалиев.

Конференция прошла на базе международной космической школы им. В. Н. Челомея. Организаторы предоставили уникальную возможность молодым исследователям побывать на легендарном космодроме, с которого отправлялись исследовать новый мир Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Валентина Терешкова и другие космонавты. Ребята посетили музеи, связанные с историей освоения космоса, узнали о подготовке устройств и экипажа к полёту. Также школьники смогли познакомиться с героями нашего времени — космонавтами Олегом Артемьевым и Анастасией Ленковой. Самым ожидаемым событием для участников стал пуск ракеты-носителя «Союз» на легендарном космодроме.

Гений человечества нельзя описать словами, его нужно увидеть. Пуск ракеты — это действительно очень важное событие, в котором участвует много людей по всей стране. И мы очень рады, что у нас была возможность побывать на космодроме и самим увидеть подготовку к полёту. Когда ракета взлетела, мы испытали гордость и радость. Мы почувствовали себя частью чего-то большого и важного , — поделились впечатлениями школьники.

Политехнический университет ведет активную работу по образованию школьников в сфере ракетостроения. Ежегодно проводятся смены совместно с Академией талантов, которые также ведет Егор Темиргалиев. В октябре Центр по работе с абитуриентами запускает технологический кружок, на котором школьники смогут научиться моделировать ракеты различных классов и готовить их к запуску.

Политех делится своим опытом с талантливыми школьниками. Ведь высококлассными специалистами становятся, в том числе, благодаря влюблённости в свое дело. И чем раньше ребята определятся со своим призванием, тем выше вероятность достижения больших вершин , — отметил Егор Темиргалиев.

