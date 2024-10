Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и Министр просвещения Сергей Кравцов выступили на правительственном часе в рамках пленарного заседания в Государственной Думе.

В нём также приняли участие Министр здравоохранения Михаил Мурашко, Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров, представители Министерства энергетики, Министерства финансов, Министерства транспорта, МВД России, Министерства науки и высшего образования, Роспотребнадзора.

Первый в новом формате правительственный час был посвящён итогам летней оздоровительной кампании, реализации программы модернизации и развития инфраструктуры детских лагерей.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко поблагодарил Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и весь депутатский корпус за совместное решение вопросов, а также рассказал о мерах, направленных на решение сложных вопросов сферы детского отдыха и оздоровления.

«Мы уделяем большое внимание не только оздоровлению детей, но и их духовно-нравственному воспитанию, опираясь на принципы, которые были обозначены нашим Президентом в Указе №809. Мы считаем важным включить воспитание в соответствии с традиционными ценностями в национальный проект, чтобы сделать летний отдых детей не только здоровым, но и полезным с точки зрения их формирования как граждан», – добавил зампред Правительства.

Кроме этого, он рассказал о развитии программы строительства быстровозводимых детских лагерей.

«Самым оперативным инструментом, который мы видим сейчас по обеспечению доступности, сегодня является проект быстровозводимых конструкций. Они очень быстро создаются, а их срок службы составляет 30–50 лет. Программа по созданию таких быстровозводимых корпусов продлена до 2030 года. Мы уверены, в сочетании с другими мерами, которые мы реализуем, программа позволит решить проблему доступности детского отдыха и обеспечить качественный отдых для всех детей», – заявил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко также отметил необходимость провести ремонт заброшенных вузовских баз отдыха и вернуть их в систему детского отдыха и оздоровления. В качестве инструмента решения проблемы теневого рынка были обозначены меры поддержки бизнеса – налоговые льготы и преференции, которые уже поручено проработать.

Он отметил, что на базе Координационного центра Правительства будет создана система цифровых информационных панелей для мониторинга всех показателей оздоровительной кампании. Родители смогут ориентироваться на данные системы и рейтинг, чтобы выбрать оптимальное место отдыха.

Кроме того, Дмитрий Чернышенко рассказал про специальный раздел на госуслугах, посвящённый планированию организации детского отдыха и оздоровления.

Он также обратил внимание, что в программы детских оздоровительных лагерей интегрирована тема популяризации науки. Этим летом в регионах уже прошло более 1,5 тыс. научных смен для школьников.

В ходе правительственного часа глава Минпросвещения напомнил, что следующий год объявлен Годом детского отдыха в образовании.

Сергей Кравцов информировал, что летом более 39 тыс. детских лагерей всех типов приняли свыше 5,7 миллиона школьников, что на 465 тысяч ребят больше, чем в прошлом году.

«При поддержке Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко нами реализуется программа строительства новых быстровозводимых детских лагерей. Очень востребованная программа, участие в ней принимают 54 региона, создано уже 150 новых жилых корпусов. В прошлом году по инициативе депутатов и сенаторов мы включили в программу не только строительство новых детских лагерей, но и ремонт столовых, медпунктов, а также подготовку вожатых. Реализация программы позволила создать более 100 тыс. новых мест», – сказал Сергей Кравцов.

Он сообщил, что большое внимание ведомство уделяет вопросам отдыха детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В этом году в лагерях отдохнули 1,6 миллиона ребят этой категории. Летом также реализовано более 5 тыс. инклюзивных смен.

Глава Минпросвещения отметил, что сейчас в России трудится почти 88 тысяч вожатых. Среди них – студенты педагогических вузов и педколледжей, педагоги и другие специалисты, освоившие вожатский модуль.

«В этом году на отдых было направлено более 881 тысячи детей из малообеспеченных семей, 164 тысячи детей участников специальной военной операции, 58 тысяч детей из воссоединённых регионов. Понятно, что нам нужно работать над тем, чтобы как можно больше детей из незащищённых категорий могли бесплатно и качественно отдохнуть. Регионы выделяют 2,2 млн путёвок бесплатно для социально незащищённых категорий граждан», – сказал Сергей Кравцов.

В ходе правительственного часа Министр просвещения также сообщил, что ключевым мероприятием Года детского отдыха в образовании станет празднование по Указу Президента Российской Федерации 100-летия Международного детского центра «Артек».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что во время летней оздоровительной кампании на 27% по сравнению с 2023 годом увеличилось число летних оздоровительных лагерей, которые принимали детей с хроническими заболеваниями, требующими продолжения назначенной врачом терапии. В более чем 9,5 тыс. организаций, по данным региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья, отдохнули 130 тысяч детей, в том числе 65 тысяч детей-инвалидов.

«В 2025 году мы планируем расширить контингент медицинских специалистов, которые могут быть привлечены к работе в детских оздоровительных лагерях. Уже сегодня действует правило, что ординаторы второго года обучения и ряд других специалистов могут привлекаться для того, чтобы обеспечить в том числе возможность более широкого спектра привлечения медицинских работников. Хотелось бы отметить, что детские оздоровительные лагеря – это, конечно, уникальный российский инструмент, потенциал которого должен использоваться максимально эффективно. Мы всегда говорим о необходимости борьбы с детским ожирением, с гиподинамией и многими другими проблемами, которые выявляются сегодня у детей, которые ведут малоактивный образ жизни. Поэтому дал поручение главным внештатным специалистам совместно с профильными подразделениями Минздрава разработать специальные рекомендации по здоровому образу жизни и в том числе формированию приверженности ему среди детей, которые направляются в организации отдыха и оздоровления в летний период. В рекомендации, которые вступят в силу уже в следующем году, будут погружены в том числе вопросы формирования у детей здоровых привычек, и лето – это отличный период для этого», – отметил Михаил Мурашко.

Представители Правительства также ответили на вопросы депутатов Государственной Думы, в том числе о развитии палаточных лагерей, организации профориентации в пришкольных детских лагерях, психологической поддержке детей, научных сменах и многом другом.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52862/

MIL OSI