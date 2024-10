Финансовые новости: С 1 октября при покупке инвестиционных страховых продуктов надо проходить тест

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сложные страховые продукты с инвестиционной составляющей можно будет продавать неквалифицированному инвестору только в том случае, если он понимает их особенности и риски. Для того чтобы убедиться в знаниях клиента, участник рынка должен будет его протестировать.

Такая новация предусмотрена законом, который вступил в силу 1 октября. Правила и процедура тестирования, формулировки вопросов, порядок определения результата установлены базовым стандартом защиты прав потребителей. Если все же возникнут сомнения в том, что клиент понимает все условия и риски по договору, продавец может задать дополнительные вопросы. Положительный результат теста позволит перейти к заключению договора. При отрицательном результате тест можно будет пройти заново через 3 дня. Если человеку продали договор инвестиционного страхования без тестирования, он может отказаться от договора, вернуть страховую премию в полном объеме и потребовать возмещения расходов, связанных с его заключением. Тестирование можно не проводить по дорогим страховкам с большим единовременным платежом (1,4 млн рублей и более), а также по страховкам, где размер выкупной суммы при досрочном расторжении составляет не менее 95% суммы уже внесенных взносов. В последнем случае страховщик должен будет предупредить клиента о том, что заключенный договор не является вкладом, сообщить о сроке отказа от договора и о порядке расчета выкупных сумм и начисления инвестиционного дохода. Фото на превью: PeopleImages.com – Yuri A / Shutterstock / Fotodom

