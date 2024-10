Финансовые новости: Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности пройдет с 8 по 29 октября

Source: MIL-OSI Russian Language News

Как избежать ловушек мошенников, накопить на мечту, открыть свое дело или начать инвестировать? Прокачать свои финансовые знания и навыки по этим и другим актуальным темам смогут участники онлайн-зачета.

«В этом году при подготовке заданий мы решили оттолкнуться от жизненных ситуаций и посмотреть на них комплексно. Например, если вы задумались о покупке квартиры, вам точно следует разобраться в тонкостях различных вариантов финансирования и оплаты сделки, узнать о необходимости страхования, налоговых льготах и многих других аспектах», — рассказал один из авторов онлайн-зачета — Александр Коланьков. Он также отметил, что каждый участник зачета сможет не только проверить свои знания по выбранным ситуациям, но и получить индивидуальные рекомендации. Младшие школьники познакомятся с базовыми понятиями финансовой грамотности в игровой форме. Ученики средних и старших классов смогут попробовать свои силы в олимпиадном зачете 15–17 октября, задания для которого разработаны преподавателями НИУ ВШЭ. Успешное прохождение этого испытания позволит выйти сразу в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность». «Высшая проба» включена в перечень олимпиад школьников и дает льготы при поступлении в вузы. Онлайн-зачет предусматривает два уровня сложности: базовый и продвинутый. Участвовать в зачете можно индивидуально или в составе семейной команды. Все участники по итогам испытаний получат персональные рекомендации, а при успешном прохождении — именной сертификат. В этом году онлайн-зачет проводится в седьмой раз. В 2023 году его участниками стали около 2 млн человек, из них почти 80% успешно прошли личное тестирование. Подробности и регистрация — на сайте проекта finzachet.ru. Организатором онлайн-зачета является Банк России.

