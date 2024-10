Финансовые новости: Вопросы и ответы: Инвестиционное страхование жизни

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

При отзыве лицензий у страховой организации Банк России назначает временную администрацию, которая ведет перечень кредиторов страховой организации и размер их требований.

Если у вас произошел страховой случай, то для получения страхового возмещения вам, необходимо направить свои требования с приложением подтверждающих документов во временную администрацию, информацию о которой вы можете узнать на сайте Банка России, введя в поисковую строку наименование страховщика, либо на сайте страховой организации.

При направлении требований важно учитывать, что по истечении 45 дней после отзыва лицензии договоры страхования прекращают свое действие. Если страховой случай произошел после прекращения договора, то, к сожалению, вы вправе рассчитывать только на возврат части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал.

Если страховая компания является членом профессионального объединения страховщиков, осуществляющего компенсационные выплаты по соответствующему виду страхования, за выплатой страхового возмещения вы можете обратиться в такое профессиональное объединение страховщиков.

Для полисов ОСАГО предусмотрен особый порядок. Договор ОСАГО продолжает действовать до даты его окончания, указанной в договоре ОСАГО, даже если у компании отозвали лицензию. При наступлении страхового случая по договору ОСАГО до окончания срока действия договора ОСАГО в случае, если Банк России отозвал лицензии у вашей страховой организации, вы вправе обратиться с заявлением и приложением необходимых документов в страховую организацию виновника ДТП; если Банк России отозвал лицензию у страховой организации виновника ДТП и соблюдены условия прямого возмещения убытков, вы вправе обратиться с соответствующим заявлением и приложением необходимых документов в свою страховую организацию.

Если Банк России отозвал лицензию у страховой организации виновника ДТП и условия прямого возмещения убытков не соблюдены либо в случае отзыва лицензии у обоих страховщиков, вы вправе обратиться с заявлением об осуществлении компенсационной выплаты с приложением необходимых документов в Российский Союз Автостраховщиков.

В случае введения процедуры конкурсного производства уведомление о рассмотрении требования, направленного вами в адрес временной администрации, будет направлено вам конкурсным управляющим в течение двух месяцев с даты опубликования сведений о признании страховой организации банкротом, а если требование до введения конкурсного производства вами не подавалось, его необходимо направить в арбитражный суд, страховую организацию и конкурсному управляющему с приложением документов, подтверждающих обоснованность этих требований, в те же сроки.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://www.cbr.ru/faq/insh/#a_t1317

MIL OSI