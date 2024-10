Финансовые новости: Банки стали чаще кредитовать заемщиков в возрасте до 35 лет: обзор по данным БКИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Доля выдачи кредитных продуктов заемщикам в возрасте до 35 лет увеличилась в среднем на 8 п.п. во всех сегментах кредитования, показывают данные бюро кредитных историй (БКИ).

Набирают популярность кредитные карты: число их пользователей, по данным на 1 июля, выросло за год на 5,2 млн человек, или на 22%. При этом увеличились выдачи карт молодым людям до 20 лет. Число граждан, имеющих автокредит, за это время возросло на 44% и впервые превысило 2 млн человек. В основном это заемщики старше 35 лет. Все меньше граждан берут кредит наличными: количество таких заемщиков сократилось на 0,5 млн. Чтобы повысить доступность ипотеки, банки увеличивают период ее выплаты и все чаще выдают ее на срок от 25 лет до 31 года. В результате почти половина ипотеки в первом полугодии этого года выдана заемщикам, возраст которых на момент планового погашения кредита превысит 65 лет. Подробнее читайте в информационно-аналитическом материале «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй» за первое полугодие 2024 года. Фото на превью: Dean Drobot / Shutterstock / Fotodom

http://www.cbr.ru/press/event/?id=21046

