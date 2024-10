Финансовые новости: Банки должны рассчитывать полную стоимость кредита по картам исходя из максимально возможной суммы платежей заемщика

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Низкие процентные ставки по кредитным картам, действующие в промопериод, не могут использоваться как база для расчета полной стоимости кредита (ПСК). Соответствующее информационное письмо регулятор направил кредитным организациям.

Некоторые банки предлагают по кредитным картам промопериод с минимальными ставками, по истечении которого ставки для клиентов существенно возрастают. Банк России выявил, что при этом отдельные банки рассчитывают ПСК исходя из ставок, действующих в промопериод. В документе отмечается, что такой расчет ПСК противоречит нормам закона «О потребительском кредите (займе)», вводит заемщиков в заблуждение и кредитору следует определять полную стоимость кредита исходя из максимальных платежей заемщика, действующих вне промопериода. Фото на превью: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

http://www.cbr.ru/press/event/?id=21049

