Участникам, организаторам и гостям I открытых детских Дельфийских игр государств – участников СНГ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

1 октября в Бишкеке (Кыргызская Республика) состоится торжественная церемония открытия Игр.

Уважаемые друзья!

Сердечно приветствую вас в Бишкеке на I открытых детских Дельфийских играх государств – участников Содружества Независимых Государств.

Сегодня в столице Кыргызской Республики собрались сотни одарённых ребят, которые представляют все страны СНГ. Несмотря на юный возраст, участники уже успели заявить о себе. И готовы посостязаться в творческих конкурсах, которые охватывают самые разные виды классического, народного и современного искусства. Порадовать наставников и болельщиков красивыми выступлениями.

Дельфийские игры – один из важных стартов, который позволит вам проявить лучшие качества, продемонстрировать таланты, мастерство, проверить свои силы.

Россию и страны Содружества связывают прочные дружественные связи, сотрудничество в разных сферах. Особая важность в укреплении нашего партнёрства принадлежит развитию гуманитарных связей, в первую очередь между молодёжью. Ведь искусство – это прекрасная основа для углубления доверия и взаимопонимания.

Уверен, что детские Дельфийские игры станут важным культурным событием, откроют новые имена и таланты. И конечно, дадут возможность пообщаться, узнать много интересного о жизни, культуре, национальных традициях наших стран, а также обрести друзей.

Желаю участникам заслуженных побед, а зрителям – незабываемых впечатлений.

Всем удачи!

М.Мишустин

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/gov/persons/151/telegrams/52828/

MIL OSI