Участникам и гостям XXI Международного фестиваля «Москва встречает друзей»

Фестиваль проходит в Москве с 1 по 10 октября.

Уважаемые друзья!

Рад приветствовать участников и гостей XXI Международного фестиваля «Москва встречает друзей», посвящённого 30-летию Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова.

За два десятилетия Фестиваль стал знаковым международным событием. Ежегодно расширяя географический масштаб, он объединяет одарённых ребят из разных регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Даёт прекрасную возможность на ведущих концертных и выставочных площадках столицы представить широкой аудитории своё искусство, в котором воплотилось культурно-историческое наследие родного края. Многие участники именно здесь начинали путь на большую сцену, неоднократно становились лауреатами конкурсов самого высокого уровня, продолжили традиции отечественной школы, заложенные педагогами и наставниками.

«От сердца к сердцу» – девиз нынешнего фестиваля, который в полной мере отражает суть подвижнической деятельности всемирно известного музыканта и дирижёра Владимира Теодоровича Спивакова, неравнодушного и отзывчивого человека. Тридцать лет благотворительный фонд маэстро воплощает в жизнь крупные социально значимые проекты, вносит неоценимый вклад в развитие юных дарований, помогает повысить их исполнительское мастерство, состояться в профессии, самореализоваться и быть востребованными. Этот нелёгкий и очень благородный труд заслуживает глубокого уважения и признательности.

Уверен, что авторитетное жюри по достоинству оценит уникальные выступления, а заслуженные награды вдохновят ребят на будущие победы.

Желаю всем дальнейших успехов, обрести новых друзей и преданных поклонников.

М.Мишустин

