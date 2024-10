Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

27 сентября состоялся заключительный показ литературно-музыкальной композиции «Россия, не бойся, мы с тобой!» в рамках курса «Творческие семестры в Политехническом». Третий год подряд Политех с помощью музыки и слова ведёт разговор со студентами о трагических событиях в Донбассе сквозь призму блокадного Ленинграда.

Целую неделю первокурсники всех направлений подготовки слушали поэзию Анны Ахматовой, Ольги Берггольц вместе со стихами и документальными текстами жителей Донбасса. Актриса Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова Александра Куликова и дирижер Донецкой филармонии, заслуженный деятель искусств ДНР Валерий Путря, объединившие певцов и музыкантов общей идеей, впервые с этой работой выступили в Донецке в 2018 году.

Потом было выступление на Красной площади в Москве. С 2022 года Политех стал основной площадкой для этого важного высказывания. Пронзительная музыка, голоса солистов, неординарный состав оркестра, в котором есть и орган, и звончатые гусли, и даже колокола — всё это говорит о колоссальной работе композитора Елизаветы Панченко.

Ничего кроме искусства не может примирить людей с действительностью, с происходящим. Поэтому, в то время, когда кто-то по-прежнему предпочитает прятать голову в песок, особенно ценно, что Политех, технический вуз, берет на себя важную гуманитарную миссию , — отметила автор музыки Елизавета Панченко.

Актёры театра и кино, солисты из Санкт-Петербурга и Донецка, молодёжный камерный оркестр под управлением дирижера Валерии Путри провели шесть выступлений в Политехе. После первого показа они отметили, что в этом году студенты в зале были особенно участливы к происходящему на сцене.

Когда в Донецке и Луганске начались военные действия, мы ещё не были в сознательном возрасте. И этот спектакль объясняет многое, что происходит сегодня. Это наша история, наша правда, которую должен знать каждый , — поделился студент 1 курса ИКНК Тимофей Китиков.

Я приехала в Петербург из Донецка. И никак не ожидала услышать со сцены университета истории о событиях в моем родном городе. Большое спасибо за это. Спасибо всем участникам постановки, без слёз об этом говорить и слушать невозможно , — рассказала студентка 1 курса ИКНК Полина Гаврилова.

Последний, шестой по счету показ в Белом зале завершился непредсказуемо. Студенты поднялись с мест в знак благодарности за этот честный и трудный разговор.

Спасибо за ваши внимательные глаза — это очень важно для нас, для нашего настоящего! — обратилась со сцены к ребятам Александра Куликова.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/kultura/urok-istorii-usvoen-studenty-aplodirovali-stoya/

MIL OSI