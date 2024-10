Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице насчитывается более 5,5 тысячи наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры. Они размещены в общемосковском классификаторе улиц. Так как в границах города расположено много населенных пунктов, то названия улиц могут повторяться.

Общемосковский классификатор улиц — это база данных с актуальной информацией о наименованиях объектов улично-дорожной сети и элементов планировочной структуры города. К ним относятся аллеи, бульвары, переулки, площади, проезды, линии, просеки, проспекты, тупики, улицы, шоссе, набережные, кварталы и микрорайоны.

«В некоторых населенных пунктах, входящих в состав города, можно встретить одинаковые названия улиц, проездов, переулков. Среди популярных наименований улиц Москвы — Лесная, Центральная, Полевая, Луговая, Садовая, Зеленая, Рябиновая, Южная, Весенняя, Новая, Озерная, Парковая и Школьная. Адреса с ними можно найти не менее чем в 17 населенных пунктах. Как правило, это деревни и поселки ТиНАО», — сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Адреса присваивают по принципу — улица, район, округ, населенный пункт. В адресе также прописывают другие детали, точно определяющие местоположение. Таким образом, дублирования не происходит. А адресная привязка домов как к улице, так и к району облегчает навигацию жителям и гостям Москвы.

Предложение о наименовании проходит экспертизу в специальной комиссии. Затем Правительство Москвы принимает решение о присвоении названий столичным улицам. Адресацией объектов недвижимости (за исключением территории инновационного центра «Сколково») занимается столичный Департамент городского имущества. Недавно ведомству передали полномочия по присвоению адресов в Троицке и Щербинке. Техническую часть процесса обеспечивает Московское городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ).

«Сведения о присвоении адреса объекту недвижимости вносятся в адресный реестр объектов недвижимости Москвы, а затем — в Федеральную информационную адресную систему. В столице размещением таких сведений занимается МосгорБТИ. Согласно данным адресного реестра, на улицах с одинаковыми наименованиями адресовано достаточно большое количество объектов недвижимости», — рассказал генеральный директор МосгорБТИ Дмитрий Тетушкин.

МосгорБТИ также предоставляет москвичам услуги для решения широкого круга вопросов. Например, для постановки объекта на кадастровый учет можно заказать технический план, для решения земельных споров — межевой план или вынос границ в натуру, а для перевода садового дома в жилой — экспертное заключение.

Кроме того, в случае изменения адресации ведомство помогает подтвердить, что здание является тем же самым, например при изменении названия улицы. Так, дом 9/5 в Гагаринском переулке в разное время был домом 9/5 на улице Рылеева, а также строением 1 дома 5 в Чертольском переулке. МосгорБТИ выдает справку об идентификации адреса, что облегчает гражданам и организациям оформить различные документы.

Ознакомиться с полным перечнем услуг и документов можно на официальном сайте и в клиентских центрах МосгорБТИ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/144688073/

MIL OSI